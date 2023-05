Critican a Galilea Montijo por ser conductora de La Casa de los Famosos México: '¿No tienen más gente?'

Galilea Montijo fue anunciada hoy como la conductora estelar del programa La Casa de los Famosos México, el cual está próximo a estrenarse en el mes de junio.

Durante la emisión del matutino Hoy se reveló oficialmente que Galilea Montijo estará conduciendo el reality show, ella participará lo miércoles que son los días de nominación y también los domingos que es el día de la eliminación.

¡Confirmado! @GalileaMontijo será la conductora de #LaCasaDeLosFamososMx y tú tienes una cita este 4 de junio a las 8:30 p. m. por #LasEstrellas 📺🌟🏠 pic.twitter.com/JRMqQGtQPZ — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) May 11, 2023

Sin embargo, Galilea Montijo no irá sola a La Casa de los Famosos México, ya que su compañero de Hoy, Paul Stanley, será uno de los participantes del programa.

Critican que Galilea Montijo “sale hasta en la sopa”

La participación de Galilea Montijo como conductora de La Casa de los Famosos México causó polémica en redes sociales, ya que los usuarios criticaron que otra vez tengan que ver a la presentadora en un programa.

“Sale hasta en la sopa, qué no tienen más conductores”, “¿No hay más artistas para conducir? Pan con lo mismo que aburrido”, “¿Otra vez Galilea? queremos carne fresca, está en Hoy todos los días gracias a Dios no lo veo pero ahora estará los domingo en ese programa”, “Ya está pasada de moda esa señora”, “¿No hay más conductores?”, “Por qué no dan oportunidad a otros conductores. Que flojera”, fueron algunos de los comentarios.

Por otra parte, hubo quienes consideraron que Galilea Montijo es ideal para el programa, ya que ella ya estuvo en un reality similar cuando ganó Big Brother VIP.

“Excelente, alguien que ya ganó un formato similar y que sin duda es de las mejores conductoras del país”, señaló un usuario.