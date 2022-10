Galilea Montijo revela en qué se gastó la "lanotota" que ganó en Big Brother (VIDEO)

Galilea Montijo participó hace 20 años en el programa Big Brother en donde resultó ganadora de la primera edición VIP.

La conductora de televisión hizo un live en Facebook para contarle a sus fans detalles sobre cómo vivió el Big Brother.

Galilea Montijo dijo que ella nunca se imaginó que fuera a ganar el programa, incluso, contó que no sabía cuánto impacto tenía sobre la gente porque nunca estuvo nominada.

Galilea Montijo dice qué hizo con su premio de Big Brother

Galilea Montijo contó que cuando salió el primer premio que le entregó Víctor Trujillo, quien fue el conductor de Big Brother fue las llaves del automóvil que se había llevado.

Además, la conductora se llevó un premio de dinero de 500 mil pesos, que según Galilea Montijo fue una “lanotota” para ella.

“Ganó el carro y un dinero que para mí era una lanotota, dije voy a pagar un año por adelantado de mi departamento, la renta. Estaba pagando la casa a mi mamá que había sacado a crédito”, dijo Galilea Montijo, quien también vendió el auto que se ganó.

Asimismo, la artista contó que estar en Big Brother le cambió la vida, ya que obtuvo más oportunidades de trabajo, presentarse en más lugares y tener más campañas publicitarias.

“Cuando salgo de la casa me salieron cosas padrísimas, hice muchas campañas, me contrataban para muchos eventos. Sí me cambió la vida en muchos sentidos”, recordó la conductora de Hoy.