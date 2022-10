¿Galilea Montijo entrará a La Casa de los Famosos 3? Ella revela la verdad (VIDEO)

Galilea Montijo participó hace 20 años en el programa Big Brother en el que resultó ganadora, por esta razón sus fans le piden a la conductora que vuelva a los realities con La Casa de los Famosos.

Galilea Montijo hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook para platicar con sus fans en donde la mayoría le preguntó si volvería a encerrarse como lo hizo en Big Brother.

Y aunque la conductora de televisión no respondía claramente, pues aseguraba que no sabía si lo volvería hacer. Finalmente, Galilea Montijo respondió la duda de sus fans.

¿Galilea Montijo entra a La Casa de los Famosos 3?

Galilea Montijo dijo que sí le gustaría entrar porque le tiene cariño al proyecto y al concepto de Big Brother, pero que por ahora no podría entrar ya que tiene un contrato para estar diario en el programa Hoy.

“No podría porque saben que tengo un contrato de lunes a viernes en Hoy y sería muy difícil y no me han invitado, pero me encantaría participar de alguna manera, haciendo comentarios de la casa, sí me gustaría porque le tengo un cariño muy especial a ese proyecto de Big Brother, yo sentí que de ahí mi vida cambió por completo”, dijo Galilea Montijo.

Aclaró que sí participaría de alguna forma externa, pero insistió en que tendría que pensar la parte del encierro.

“Antes tenía más resistencia a los juegos, a las personas. Antes por eso aguanté porque aguantaba las reacciones de las personas, sentía que era más resistente”, comentó la conductora de Hoy.