Galilea Montijo dice que si hubiera sido 'teibolera' no le daría pena admitirlo (VIDEO)

Galilea Montijo señaló que la han estereotipado como “teibolera”, sin embargo, comentó que si lo hubiera sido a ella no le daría pena admitirlo.

Todo sucedió durante una emisión del programa Netas Divinas en donde las conductoras hablaron sobre la importancia de reírse de uno mismo, sin embargo, consideraron que debido a ello las personas creen que pueden reírse de las personas también, por lo que esto lo calificaron como bullying.

En ese sentido Galilea Montijo dijo que por años la han estereotipado como “teibolera”, pero señaló que ella no se avergonzaría si lo hubiera sido.

“Si lo hubiera sido, ¿qué tiene de malo? Hoy hasta hay torneos internacionales, las hubiera representado dignamente, pero eso sí me dolió mucho", dijo Galilea Montijo.

"Me decían mucho 'es que la teibol', y que aparte si lo hubiera sido, yo lo diría. Es más, qué rico poder treparte de esa manera y abrir la pierna de esa manera. Yo a veces hasta le digo a mi marido: 'ay, 'perate, ya me acalambré, es que sí no fui teibolera'”, comentó la conductora.

Galilea Montijo reveló que en una revista le llamaron “naca”, pero dijo que la persona que lo hizo no la conoce.

Paola Rojas y Natalia Téllez defienden a Galilea Montijo

Paola Rojas señaló que las personas asociación a las actrices con sus personajes, mientras que Natalia Téllez dijo que se molestó tras conocer la historia de Galilea Montijo.