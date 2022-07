Galilea Montijo revela que abandonará "Hoy" un tiempo por esta impactante razón

Galilea Montijo tiene devastados a sus fans, pues reveló que abandonará “Hoy” temporalmente por una impactante razón.

"Vamos con cosa bonitas para nosotros, es que les quiero decir algo...", fue lo que pronunció Galilea Montijo antes de hacer su inesperada revelación.

"Es importante, porque luego empiezan con especulaciones, que si la corrieron de 'Hoy'…”, dijo antes de anunciar que no estará en el matutino un tiempo.

“Hasta ahorita todo sigue en pie con el contrato, como Dios manda… Hasta donde Dios y el jefe quiera", agregó.

Tras ello, Galilea Montijo reveló el motivo por el cual no saldrá a en el programa por un tiempo: se va de vacaciones.

"Yo me voy a tomar unas vacaciones, me voy unas dos semanitas. Me urgen, la verdad", explicó.