¡Ya sepárense bien! Andrea Legarreta y Erik Rubín estarán juntos en 'Vaselina'

Tal parece ser que el divorcio de Andrea Legarreta y Erik Rubín es una tremenda farsa, pues la ex pareja no sólo no deja de estar pegada en todo momento, sino que ahora hasta ban a trabajar juntos en “Vaselina”.

Y es que “Vaselina” regresará a los teatros de México y será protagonizada por algunos integrantes de Timbiriche, Andrea Legarrata y Erik Rubín.

Pues más que Vaselina suena a pomada para la reuma https://t.co/j3LzL6ex9f — Rafael Cabrera (@raflescabrera) April 20, 2023

Esto significará que Andrea Legarreta y Erik Rubín van a estar igual de juntos como si siguieran casados, sólo que ahora famosos como Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, María León y Kalimba serán testigos de lo que hagan.

La temporada de “Vaselina” durará 10 semanas, tiempo en el que Andrea Legarreta y Erik Rubín seguirán más cercanos que nunca.

¿A quién te emociona ver más en #Vaselina 🤩? Este musical vuelve pero recargado ⚡️🚘🪩🎶 ¡Así se vivió la presentación del elenco! 🎶 pic.twitter.com/H32DcyE6oi — Exa FM (@ExaFM) April 20, 2023

“Ahorita que nos veíamos allá abajo, he trabajado en muchos proyectos, pero este es muy especial porque nos marcó a toda una generación”, dijo a la prensa Erik Rubín sobre la obra.

Queda esperar si ´durante el tiempo que dure “Vaselina” Andrea Legarreta y Erik Rubín regresan oficialmente como pareja… o si se terminan odiando.