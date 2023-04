Lucía Méndez desprecia a Madonna y no verá cuando venga México: "capaz que se enoja"

Madonna ofrecerá un muy esperado concierto en México el siguiente año y todos quieren ir a ver a la reina del pop… menos Lucía Méndez, pues según ella tuvieron un pleito muy fuerte del que ella fue la única testiga.

Y es que, según Lucía Méndez, ella fue hace años un concierto de Madonna y estaba en las primeras filas. Todos estaban de pie menos ella, porque tenía la rodilla lastimada.

En su relato, Madonna vio que Lucía Méndez estaba sentada y le hizo señas para que se levantara, pero fue ignorada. Poco después llegó personal de la diva para sacar a la mexicana del lugar.

Lucía Méndez hizo una transmisión en vivo con sus fans, quienes le preguntaron si va a ir a ver a Madonna, a lo que rápidamente replicó:

“¡Ay, no! Definitivamente no. No me emociona mucho ir a ver a Madonna. No voy a ir a ver a Madonna, capaz que otra vez se enoja si me siento, ¡ay, no!”, dijo.