Así es la mamá de La Bebeshita, la mujer que tendrá una cita con Alfedo Adame (FOTOS)

Todos los fans de Alfredo Adame perdieron la cabeza cuando se dio a conocer que la mamá de la Bebeshita no sólo tenías ganas de conocerlo, sino que tenía ya una cita pactada con el actor; por ello, todo mundo se quedó con la intriga respectó a cómo es la progenitora de Daniela Alex, cosa que te vamos a enseñar a continuación.

Pero antes, un poco de contexto: hace unos días, a través de una transmisión en sus redes, la Bebeshita anunció que Adame iba a conocer a su mamá, pues el señor ya quiere puras mujeres maduras y causalmente la progenitora de la influencer tenía ganas de conocerlo.

"Yo quiero una mujer madura, quien quita y nos andamos pegando", le dijo Adame a la Bebeshita, agregando que va a estar libre un sábado y que so lo quiere dedicar a su mamá.

La Bebeshita le dijo que su mamá tiene 56 años y que está bien guapa, lo cual emocionó más a Adame: "O sea está bien pues, o sea, hace mucho ejercicio".

"Una vez mi mamá me dijo: 'Oye, me anda cayendo bien el señor Adame, preséntamelo'. Yo le dije: 'Ma', ¿qué te pasa, por Dios, contrólate'. Y mi mamá me dijo: 'Ay, ándale preséntamelo porque se ve que es buena gente'", añadió la Bebeshita.

Ante ello, los fans se pusieron a investigar quién y como era la mamá de la Bebeshita y aquí están los resultados de su investigación: la señora Sonia Trillo tiene cerca de 56 años y es toda una mujer fitness.

Daniela Alexis ha compartido anteriormente que, al igual que ella, su mamá se ha hecho algunas cirugías estéticas.

Aunque se desconoce a qué se dedica la mamá de la Bebeshita, todo mundo ha sido cautivado por su belleza, en especial Adame, quien tras ver una foto de ella exclamó: "ni mandada a hacer, no manches está bien guapa, está re buena. Me vale madres, lo tuneada que esté. Mientras no me salga como tu tía Magaly, con palanca al piso, todo está perfecto".