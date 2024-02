Critican a La Bebeshita por rascarse la nariz y luego tocar la comida de todos en La casa de los famosos

La Bebeshita está generando polémica por sus hábitos en La casa de los famosos 2024 de Telemundo.

Y es que recientemente se viralizó un video en el que Daniela Alexis, nombre real de la influencer, aparece rascándose las nariz e inmediatamente tocar las tortillas que todos los habitantes de la casa iban a comer.

Tachan de "sucia" a La Bebeshita por tocarse la nariz y agarrar la comida sin lavarse las manos

Por lo que la modelo de OnlyFans recibió críticas de parte de los usuarios de Internet, quienes la tacharon de “sucia” y tener poca higiene para manejar los alimentos.

“La Bebeshita me da asco su interior y exterior”, “Ella y Alana son el dúo asqueroso”, “Acá hay cero salubridad, que contaminación de los alimentos que consumen”, “Ni se secó la moqueta con un trapo fue directo, moco líquido con tortillas”, “Les apuesto que lo hizo adrede”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet que reprobaron la acción de la influencer.

La bebeshita sacándose los mocos y sacando las tortillas con la mano sucia.. esta gente es la más asquerosa que existe en el planeta tierra.#LCDLF4 pic.twitter.com/cEbvrPj5Vb — LA JOSE ✨ (@lajose) February 25, 2024

Sin embargo, también recordaron que La Bebeshita no fue la única que se limpió la nariz y tocó comida de los habitantes de La casa de los famosos 2024, sino que también revivieron el momento en el que Ariadna hizo lo mismo y le entregó la comida a La Divaza.

Este no es el único hábito de La Bebeshita que está causando controversia, también fue captada echándose desodorante en la zona íntima, lo que desató la polémica entre los fans de La casa de los famosos 2024.

“Aplicó la de: por si me besa, por si me abraza h por si se pasa”, “Por qué no lo hizo allá en el baño”, “Parece que no visita al ginecológico”, escribieron los cibernautas que también reprobaron lo que hizo La Bebeshita.

La Bebeshita es líder de la casa, por lo que esta semana no puede ser nominada por sus compañeros y tiene asegurada su estancia en el programa una semana más.