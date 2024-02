Lupillo Rivera amenaza a Alfredo Adame en 'La casa de los famosos': 'me voy a vengar adentro o  afuera'

Lupillo Rivera y Alfredo Adame cada día se odian más en “La casa de los famosos”, pues el conocido ex novio de Belinda amenazó durante al experto en artes marciales y aseguró que se va a vengar de él y de todo lo que le ha hecho adentro o afuera del reality, y que lo hará de una manera tan brutal que todo mundo va a saber que fue él.

En un enlace con Nacho Lozano, Lupillo Rivera afirmó que se vengará de Alfredo Adame actor por haber ofendido a su querida progenitora durante una discusión que se dio tras la expulsión de la influencer Mariana Rodríguez.

Nacho Lozano le preguntó a Lupillo Rivera sobre si tenía algo que decir respecto a Adame, ante lo cual, sin pensarlo, el famoso cantante despotricó en contra de su colega y dejó claro que no le teme a las represalias que pueda tener tras acabar con el actor conocido por insultar gente.

“Las ofensas a mi madre no las perdono. Y la venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí, en la casa, me voy a vengar afuera, y eso lo digo públicamente”, inició Lupillo.

“Y eso apúntenlo allí, si ustedes quieren hacer un reporte a la policía para cuando pase la venganza no batallen para buscar al culpable para que sepan que yo fui”, agregó dejando claro que posiblemente saque su lado ranchero y le de unos plomazos a Adame.

Lupillo agregó que, tras la gala de eliminación, le “cantó un tiro” a Adame: “Pa´qué luego, si quieres nos salimos al callejón de aquí afuera y nos damos en la madre”, reconoció ante todos.

Queda esperar si Lupillo Rivera muerde y no solo ladra, pues Adame se seguirá burlando de él y de su jefecita, inclusive los fans esperan que lo derrote en medio segundo con sus famosas patadas de bicicleta.