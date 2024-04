Alfredo Adame y la mamá de La Bebeshita tendrán una cita: 'que no me salga como Magaly'

Alfredo Adame es todo un “mente de tiburón” que no se agüitó tras ser rechazado por la Bebeshita, pues el actor reveló que tras no tener oportunidad alguna con la influencer, ahora saldrá con su mamá de ella.

A través de una transmisión en vivo de la Bebeshita, se dio a conocer que el actor busca conocer a su mamá, pues el famoso busca ahora tener una relación con una madura y ser el padrastro de aquella joven que lo rechazó.

"Yo quiero una mujer madura, quien quita y nos andamos pegando", le dijo Adame a la Bebeshita, agregando que va a estar libre un sábado y que so lo quiere dedicar a su mamá.

La Bebeshita le dijo que su mamá tiene 56 años y que está bien guapa, lo cual emocionó más a Adame: "O sea está bien pues, o sea, hace mucho ejercicio".

Ante ello, Adame hizo una broma referente a su ex: "Mientras no me salga como tu tía Magaly, (...) todo está perfecto".

Daniela Alexis, como se llama la influencer, remarcó que Alfredo Adame su podría tener una oportunidad con su progenitora, porque ella misma le pidió que le presentara al famoso.

"Una vez mi mamá me dijo: 'Oye, me anda cayendo bien el señor Adame, preséntamelo'. Yo le dije: 'Ma', ¿qué te pasa, por Dios, contrólate'. Y mi mamá me dijo: 'Ay, ándale preséntamelo porque se ve que es buena gente'", dijo la Bebeshita.

Agregó le contó a su mamá toda la polémica de Magaly Chávez y Alfredo Adame, especialmente cuando el actor acusó a la ex integrante de Enamorándonos de ser transexual. No obstante, su jefecita está ansiosa de conocerlo… y quizás convertirlo en su padrastro.