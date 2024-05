¿Y las plantas que faltan?

Y en medio del problema de los apagones, a quienes conocen de cerca el sector de la energía les parece bastante extraño que cuando más se requieren, lleven un mes sin poder conectarse dos centrales de las que se adquirieron a Iberdrola en la decisión que en su momento se calificó como la “nueva nacionalización”. Estas dos plantas se ubican en la zona metropolitana de Nuevo León, donde, por cierto, nos aseguran, se elevan las temperaturas a niveles récord. Se trata de Monterrey III & IV y Enertek, que pudieran estar funcionando desde hace varias semanas, pero, según se ha dicho, nomás no se ha podido por temas de papeleo y trámites burocráticos en el Centro Nacional de Control de Energía. Con lo cual se está dejando de contar con unos 382 megawatts en estos momentos de emergencia. Habrá que ver si el tema se convierte en prioridad de la CFE, que lleva Manuel Bartlett.

“La sede de los fifís”

Con la novedad de que algo ha pasado en la relación del Presidente con los chilangos. Porque resulta que ayer declaró, en su conferencia mañanera, que “la gente en la Ciudad de México se ha ido volviendo más conservadora”. Usando el verbo en pasado agregó que “era una ciudad de vanguardia en lo político, siempre”, y recordó las veces que ha sido apoyado, por ejemplo, por la gente de Iztapalapa y la ocasión en que recibió respaldo ante el desafuero. El mandatario dio a conocer un indicador que alimenta esa percepción: en la capital tiene una aceptación de 77 por ciento, segundo peor resultado entre todas las entidades, pues en Aguascalientes tiene 62 por ciento y ponderó también que aquí se encuentran “los medios de manipulación más importantes”. Es “la sede de los fifís”, recalcó. Así las distancias del mandatario hacia la CDMX.

Apagones y horario de verano

Y también en el tema de los apagones nos piden no perder de vista un factor que, en su momento, algunos analistas pusieron sobre la mesa al objetar la cancelación del llamado horario de verano. Y es que resulta que al ya no hacerse ese ajuste, hoy hay una hora menos de luz y la gente prende focos y aparatos anticipadamente. Con ello aumentando la demanda de electricidad y provoca un estrés en la generación. Y es que resulta que se ha confirmado que no es por las mañanas cuando más se ocupa energía, sino por las noches. “Este cambio de horario significó que tenemos una mayor cantidad de electricidad en los hogares después de las siete de la noche. Reducir el tiempo de luz solar implica gastar más electricidad”, ha señalado el consultor Ramses Pech. Cuando se eliminó el horario de verano, uno de los argumentos fue que dañaba la salud. El caso es que, nos comentan, con ello los achaques se transfirieron, pero a la capacidad de generación. Uf.

Ranking de gobernadores

Y ahora fue la encuesta de Demoscopia sobre mandatarios estatales la que ha arrojado algunos datos interesantes para quienes siguen, sobre todo, el desempeño de los mandatarios en la densamente poblada zona centro. Entre ellos, nos comentan, el de que la mexiquense, Delfina Gómez, ya es la tercera mejor evaluada entre las gobernadoras mujeres, con 64.7 por ciento de aprobación, cuando apenas va a cumplir ocho meses en el mandato. Esto al puntuar buenos números en indicadores como seguridad, salud, agua, movilidad y programas sociales. En esta medición, la maestra se encuentra en el top 10 con otros gobernadores como Alfredo Ramírez, de Michoacán; Martí Batres, de la CDMX; Manolo Jiménez, de Coahuila; Mauricio Kuri, de Querétaro; Samuel García, de Nuevo León; Marina del Pilar, de Baja California; Víctor Castro, de Baja California Sur; Tere Jiménez, de Aguascalientes, y Julio Menchaca, de Hidalgo. En ese ranking, como se aprecia, hay seis gobernadores de Morena, dos panistas, un priista y uno de MC. Ahí el dato.

Debate por la MH

Y fue el debate por la Miguel Hidalgo, alcaldía por la que contienden Mauricio Tabe por el frente opositor, Miguel Torruco por Morena y Antonio Carbia por Movimiento Ciudadano el que ha llamado la atención. Sobre todo, nos comentan, por el intercambio duro que se dio entre los dos primeros. Entre los puntos destacados, nos cuentan, está el de que Tabe sostuvo que las propuestas de Torruco no pueden representar una mejoría en Miguel Hidalgo, porque buscan replicar los mismos programas corruptos y opacos de la administración pasada, “con la misma gente que rodeó al exalcalde cuestionado por desviar 40 mdp del mercado Escandón”, señaló en alusión a Víctor Hugo Romo. Fue un intercambio intenso en el que salieron a relucir acusaciones por empresas no declaradas y hasta un momento tenso con pancartas y pegotes. “La gente en Miguel Hidalgo ya no quiere a Morena y no van a regresar”, recetó también el panista.

Las visas de la DEA

Así que México no dejó pasar las declaraciones que hizo la víspera la jefa de la DEA, Anne Milgram, quien planteó que la colaboración con nuestro país podría ser mayor, en una comparecencia ante congresistas, tras reprochar que en su oficina están en espera de visas para que agentes de esa corporación estadounidense puedan realizar actividades aquí. Y es que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Alicia Bárcena, acusó que los señalamientos de la funcionaria son infundados y aseguró que en enero pasado fueron aprobadas cuatro acreditaciones y el 26 de abril se admitieron otras 10 más en la última reunión del Gabinete de Seguridad, por lo que se han iniciado ya los procedimientos de expedición de las visas correspondientes. Así la relación con la DEA.