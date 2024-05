Otra vez Cenace declara alerta en el sistema eléctrico; se repiten apagones

Por segundo día consecutivo se registraron apagones en por lo menos 22 estados de la República, luego de que se declaró un nuevo estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional, horas después de que un repunte en la demanda de energía provocó un estado de emergencia en la red de generación eléctrica.

A partir de las 14:46 horas se declaró este nuevo estado operativo, por lo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) anunció que llevará a cabo las acciones operativas conducentes. Y es que la demanda neta de energía se había mantenido, hora tras hora, rondando muy de cerca a la generación neta (oferta).

A través de un comunicado, el Cenace indicó que la decisión de declarar el estado operativo de alerta por segunda ocasión este miércoles “responde a una evaluación exhaustiva de las condiciones actuales del sistema, donde se han identificado riesgos significativos que requieren intervención urgente para garantizar la estabilidad y seguridad energética del país”.

A las 16:00 horas, la capacidad de generación de 48 mil 609 megawatts era superior sólo en 145 megawatts a la demanda de 48 mil 464, por lo que se mantenía en vilo la ocurrencia de una situación como la observada la víspera.

Las cifras rebasaron el pronóstico neto establecido por el Sistema de Administración de Salidas a Mantenimiento (SIASAM), que fue de 48 mil 256 megawatts.

Para las 17:00 horas se estimaba la generación neta en 48 mil 855, pero la demanda de energía rebasó esa cifra, al ubicarse en 48 mil 877 megawatts, por lo que se aumentó la generación hasta los 49 mil 002 megawatts.

Cuatro horas después (21:00), la demanda volvió a superar la generación neta, con 47 mil 778 megawatts sobre 47 mil 605, respectivamente. Una hora después continuaba la alerta, con una exigencia de energía de 47 mil 843, mientras la capacidad de generación sólo cubrió 47 mil 729 megawatts.

Gráfico

Desde las 08:00 horas de este miércoles se observó el aumento en la demanda de energía eléctrica, con 40 mil 599 megawatts, frente a una generación de 40 mil 820 megawatts.

La alta demanda se debe a que la población en los hogares requiere más energía eléctrica para el funcionamiento de ventiladores y aires acondicionados, pero también la industria agroalimentaria, para mantener sus sistemas de refrigeración.

En redes sociales, la población denunció la falta de luz en varias ciudades y municipios de al menos 22 entidades: Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, Guanajuato, Chiapas, Morelos, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Colima, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca y Querétaro.

Alrededor de las 19:00 horas, varios estados sufrieron afectaciones en el suministro de energía eléctrica, dejando a cientos de comunidades a oscuras. En Veracruz se quedaron sin luz municipios como Hidalgotitlán, Chinameca, y la capital Xalapa, en un promedio de 20 a 30 minutos.

Mientras que al menos 13 municipios de Michoacán también sufrieron apagones por segundo día consecutivo, entre ellos Apatzingán, Los Reyes, Parácuaro, Buenavista, Morelia, Tuxpan, Ciudad Hidalgo, Maravatío, Zitácuaro, Jungapeo, La Huacana, Pinzándaro y Mujica.

Jorge Romero Alvarado, coordinador de Protección Civil (PC) en Michoacán, refirió que los municipios con mayor afectación fueron La Huacana y Apatzingán, y pese a que la energía regresó en poco tiempo, esta situación podría repetirse en la región de Tierra Caliente, debido a las altas temperaturas en esa zona.

Colima reportó apagones en el municipio costero de Armería e intermitencia en el municipio de Minatitlán; en Puebla, los usuarios denunciaron en redes sociales la falta de energía en la zona norte y sur de la capital. Algunas colonias afectadas fueron San José Xilotzingo, San Antonio Abad, Amalucan, Manuel Rivera Anaya y Manzanilla.

Asimismo, la emergencia operativa del Sistema Interconectado alcanzó a por lo menos cuatro zonas de Querétaro, entre ellas Son Terra, Las Teresas, carretera al campo militar y Rancho San Pedro, además del centro histórico, que dejó sin señal de telefonía celular a miles de usuarios por una hora.

En Guanajuato se reportó la falta de energía en la capital e Irapuato, en tanto que el municipio de Nezahualcóyotl también sufrió lo mismo.

Sin energía no hay nearshoring, señala Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anunció que la crisis energética que se vivió en 21 estados afectará la oportunidad que tiene México para el desarrollo del nearshoring, sobre todo para que más empresas lleguen a México y puedan crear nuevas fuentes de empleo.

El sector patronal insistió en que si no se resuelve el problema pronto “se perderán oportunidades de inversión y de competitividad”, en un mercado que se ha enfocado en la sostenibilidad y eficiencia.

Mediante un comunicado, aseguró que la falta de infraestructura para proveer de energía eléctrica provoca que los precios y consideró que el problema no es el incremento de la demanda de energía, sino que no hay las suficientes centrales eléctricas que oferten esa energía, además, señaló que no se ha priorizado la inversión necesaria por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estas situaciones le restan confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional y se duda del “dinamismo económico del país”.

Acusó que el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) tenía como objetivo realizar 232 proyectos que reducirían las tarifas eléctricas, los costos de congestión, así como tener una expansión para generar eficientemente la energía de acuerdo con los criterios de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad de la red eléctrica, sin embargo, a pesar de que fueron aprobados por la Secretaría de Energía (Sener), la CFE sólo ha realizado nueve.

La Coparmex exhortó a que la Iniciativa Privada debe colaborar en la construcción de centrales eléctricas, y que se debe ampliar la oferta de energía. Destacó que sólo con la conjunción del sector público y privado se protegerá la salud y el bienestar de los mexicanos, además que se impulsará el crecimiento de la economía del país.

Por su parte, la Coparmex Ciudad de México, señaló que tras los apagones ocurridos este martes en 21 estados del país es necesario fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional al sostener que estas fallas no solo afectan a los hogares, sino que también “tienen un impacto significativo en la competitividad de las empresas”.

Emergencia fue algo excepcional, dice AMLO

Los apagones registrados el martes en 13 estados de la República Mexicana fueron “algo excepcional que no se esperaba”; sin embargo, se cuenta con la capacidad de generación de energía para atender a los mexicanos, aseguró ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía, aun con esto (los apagones). Es que yo creo que fue algo excepcional que no se esperaba. Tenemos que evitarlo”, señaló en la conferencia de prensa matutina.

El mandatario federal explicó que este fenómeno se presentó por el intenso calor que se registró ayer en todo el país, pues sólo en la Ciudad de México, dijo, se llegó a 33 grados Celsius promedio, alrededor de las cuatro de la tarde.

“El Cenace (Centro Nacional de Control de Energía), que es el que controla lo de la distribución de energía, tiene sistemas de alarma y se estableció la alarma por poco tiempo, no en todo el país hubo apagones. Afortunadamente se restableció de nuevo todo el sistema de energía eléctrica, pero vamos a estar muy pendientes por esta situación especial que estamos viviendo”, garantizó.

Más tarde este miércoles, el mandatario federal se reunió en privado con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, luego de los apagones registrados el martes en varias partes del país. El objetivo del encuentro fue conocer el estado real que guarda el sistema eléctrico nacional, así como la capacidad de respuesta ante la demanda elevada de energía por el aumento de las temperaturas en todo el territorio nacional.

“Nos pongamos de acuerdo, porque la mitad de la generación de energía eléctrica se produce con empresas particulares y tenemos que ponernos de acuerdo para que se tengan las plantas en buen estado, todas las plantas de generación en buen estado y todos ayudemos”, precisó.

El titular de la CFE, quien llegó poco antes del mediodía a Palacio Nacional, sólo permaneció 30 minutos y salió por la calle de Corregidora sin dar declaraciones a los medios de comunicación.

El Cenace informó la noche del martes que el restablecimiento de la energía eléctrica se inició a las 20:10 horas, tras haberse declarado estado operativo de emergencia en el Sistema Interconectado Nacional, debido a una significativa disminución en la capacidad de generación de energía eléctrica. Agregó que el proceso de reconexión del suministro afectado concluyó a las 23:00 horas.

Detalló que a partir de las 16:05 horas del mismo martes, varias instalaciones de generación de energía tuvieron que ser desconectadas. Esto incluyó grandes plantas como Altamira Tres y Cuatro, Villa de Reyes U6 y la unidad 1 de Central Dulces Nombres, así como una reducción notable en la generación eólica y fotovoltaica debido a condiciones climáticas adversas.

En total, se perdieron mil 668 megawatts de energía, lo cual representa 3.34 por ciento de la energía requerida a nivel nacional en ese momento. Se reportaron apagones en estados como Chiapas, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Campeche y Zacatecas, entre otros.

Políticos lamentan fallas en el sistema eléctrico

Candidatos y políticos expresaron su molestia por las fallas que se presentaron este martes por la noche en varios estados del país, debido a la sobrecarga del sistema eléctrico nacional.

La candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que el sistema eléctrico fue rebasado, y dijo que se tiene que hacer la línea de transmisión del Istmo de Tehuantepec hacia el Centro del país, “ahí hay tres gigas de generación de energía renovable que se pueden integrar al sistema de una manera bastante rápida”; además de traer más energía solar del norte del país y terminar las plantas que empezó CFE.

El abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que el sistema eléctrico nacional está sobrecargado “y apenas estamos en mayo”, pues dijo que falta que se termine el mes y también junio por el aumento de calor.

“Necesitamos modificar el sistema eléctrico nacional de Bartlett; es un dinosaurio que le ha hecho mucho daño a México, no solamente hace 35 años con el fraude electoral, sino que ha perpetuado ese daño al país”, explicó.

El senador de Acción Nacional, Damián Zepeda, dijo que el “apagón” es el reflejo de la fallida estrategia de política energética”, además, comentó que si el Gobierno pretende garantizar una soberanía energética, debe poder solventar la demanda: “no puede ser que prefieran apagones con tal de no permitir la participación de la privada en el sector energético” y subrayó que la tendencia es a empeorar”.

Emilio Álvarez Icaza, senador del grupo Plural, declaró a los apagones como consecuencia de la negligencia gubernamental. “Se les advirtió: si cambiábamos el horario de verano íbamos a perder el dos por ciento de la energía nacional ¡y se rieron!”.

La senadora de MC, Laura Ballesteros aseguró que el modelo energético del país está agotado, por ello se tiene que avanzar hacia una descarbonización, pues el Gobierno federal “se empecina” en no cambiar.

Expertos avizoran una constante en apagones

Los apagones, como los ocurridos estos días, se avizoran como un plan más constante para los próximos años, al ser la medida ante el incremento en la demanda de electricidad durante la temporada de calor, pero también por la falta de capacidad para una garantía de autosuficiencia energética, coincidieron especialistas en la materia.

Y es que los cortes de energía no sólo se hacen necesarios ante el aumento de demanda en los hogares para el funcionamiento de ventiladores y aires acondicionados, sino también en la industria agroalimentaria, que requiere de los sistemas de refrigeración para conservar sus productos.

“No obstante, el tener que tomar esta medida obedece a que el sistema nacional no tiene la capacidad para responder al requerimiento de este recurso, en parte porque se ha hecho a un lado la capacidad con la que cuenta el sector privado, pero también la sequía que azota al territorio mexicano”, explicó el consultor y experto Gonzalo Monroy.

“La sequía afecta el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas, que al no operar adecuadamente, dejan de contribuir a la generación de energía. A esto se suma que más del 50 por ciento de ésta es generada sólo por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), relegando la participación del sector privado, del cual se están desaprovechando al menos nueve mil megawatts”, aseguró.

“Estamos en medio de una sequía bastante grande. Todo lo que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) había apostado en las hidroeléctricas, la realidad es que ahorita están a la mitad en su contribución, no dan toda la energía que se requiere… Donde hay más responsables es en la política que se puso en esta administración; estamos hablando de que el sector eléctrico tiene nueve mil megawatts parados, porque no están siendo aprovechados debido a que al Presidente no le gusta la generación privada y esa fue la razón detrás de las compras de Iberdrola y que nos dejaron viviendo al límite; ahorita ya no tenemos electricidad”, dijo en entrevista.

En los últimos dos días, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió dos avisos; el primero se dio el martes, sobre el estado operativo de emergencia, que indicaba que la reserva energética era del tres por ciento; el segundo, ayer, con un estado operativo de alerta, que indicó una reserva del 10 por ciento.

“Lo más probable es que si estas temperaturas siguen siendo tan extremas, como en las últimas fechas, el resultado natural es que vamos a seguir teniendo estos apagones y simplemente es para proteger la red eléctrica; esto no soluciona realmente ningún problema hasta que no se hagan las inversiones que se tienen que hacer”, insistió.

Guillermo García Alcocer, extitular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), coincidió en que los apagones serán más recurrentes, pues en los últimos tres años los estados de emergencia han sido constantes; es decir, cuando no hay margen para actuar y se tiene que hacer el corte de la luz. Advirtió que, ante un sistema eléctrico “muy estresado por el calor, falta lo peor del verano”.

Resaltó que “las medidas que se deben tomar ante el estrés de la crisis energética son tener margen de operación, coordinación, así como cuidar los horarios en los que se tiene el pico de demanda”.

México, con mayor alza de temperatura en AL

México registra el incremento de temperatura más acelerado en la región de América Latina y el Caribe, como consecuencia del calentamiento que se dio en los océanos Pacífico y Atlántico, particularmente en el Golfo de México.

Así lo establece un reporte del World Meteorogical Organization (Organización Meteorológica Mundial) presentado este miércoles, el cual alerta que la temperatura media de la región, en el 2023, fue la más alta jamás registrada, al superar en 0.82°C la media del periodo 1991-2020, y 1.39°C al lapso 1961-1990.

Sin embargo, México superó la media regional, la de América del Sur, del Caribe y América Central, al registrar una variación en su temperatura de 0.88°C y 1.58°C respecto a los mismos periodos.

El reporte destaca que “el calentamiento global está alterando la intensidad y frecuencia de muchos fenómenos meteorológicos extremos, lo que a su vez provoca o agrava otros fenómenos de efectos devastadores, como inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios forestales y aludes”.

Las sequías es otro fenómeno que azotó al país, ya que se presentaron de manera severa en casi todo México, considerándose el 2023 como el año más seco del que se tiene registro desde 1941.

Esto devino en aumento de temperaturas, ya que lo que se define como el verano boreal del 2023 fue inusual a causa del calor extremo en el territorio nacional, en donde se alcanzó una temperatura de 51.4°C en Mexicali, Baja California.

Además, se apunta que las precipitaciones fueron inferiores a lo normal, entre 20 y 60 por ciento en casi todo México, siendo Baja California y la Península de Yucatán las excepciones.

El devastador huracán Otis, que impactó Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, en octubre del 2023, destacó por la velocidad con la que, en sólo 15 horas, se intensificó hasta la categoría cinco y que lo llevó a convertirse en el fenómeno de su tipo más potente en tocar la costa occidental del país.

Gráfico

“Fue la primera vez desde que el Centro Nacional de Huracanes se hizo cargo de los pronósticos operativos de la cuenca, que en el Pacífico oriental tocaba tierra un huracán de esa categoría”, se subrayó informe.

Advierte que en los últimos 30 años el nivel medio del mar aumentó a un ritmo mayor que la media mundial en el Atlántico sur y norte subtropical y tropical, y a menor ritmo en el Pacífico oriental, lo que amenaza a gran parte de la población de América Latina y el Caribe que habita en las zonas costeras.

Y es que, entre las posibles consecuencias, se advierte la contaminación de acuíferos de agua dulce, la erosión costera y la inundación en zonas de baja altura, así como el incremento del riesgo de mareas de tempestad.

A pesar de la baja de precipitaciones que se reporta, hubo episodios destacados, como la inundación del 25 de septiembre pasado en el arroyo de Autlán de Navarro, en Jalisco, donde hubo ocho víctimas mortales.

También los desbordamientos de los ríos Aguadulcita y Tancochapa, en Veracruz, causados por un cúmulo de precipitaciones sin precedentes que se acompañaron de vientos fuertes.

Sin embargo, la llegada tardía de lluvias, en adición al aumento de sequía extrema en la mayor parte del territorio nacional, afectó la agricultura de secano, es decir, en tierras que sólo se mantienen de las lluvias y no de sistemas de riego.

De manera general, el reporte subraya que en la región se requieren mejoras e inversiones sustanciales en la infraestructura necesaria para los servicios meteorológicos y así mejorar la preparación y resiliencia en general de las comunidades ante los riesgos.