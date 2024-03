La Casa de los Famosos 2024: Bebeshita rompe en llanto y acusa a Maripily por insultar su físico

La relación entre Bebeshita y Maripily Rivera es cada día menos cordial y esto fue evidente este domingo durante la gala de posicionamiento, donde los integrantes se colocan enfrente de los nominados para decirle lo que opinan de ellos. Fue en ese momento cuando la integrante del Cuarto Tierra, sin dudarlo ni un momento, se colocó enfrente de la influencer y le dijo que no estaba de acuerdo con bastantes situaciones que había experimentado con ella y señaló que la joven no ha tenido el respeto debido a su persona.

Maripily Rivera señaló que estaba bastante sorprendida con el comportamiento de Bebeshita recientemente, pues señaló la muñeca vudú falsa que hizo la mexicana esta semana, la cual dejó en frente al gimnasio. Para la actriz, esto fue una manera de "tratar de llamar la atención" de parte de una "persona esquizofrénica" y señaló la manera en la que la llama señora, lo cual la famosa de reality mencionó que referirse a ella de ese modo no era un insulto.

Maripily y Bebeshita se enfrentan

"No creo en la brujeria, eso era un juego" explica La Bebeshita, quien señala que no es su problema que se haya ofendido por la situación. Segundos después, suelta a llorar al asegurar que "le ofende que se haya burlado de ella y de su cuerpo" al haber dicho que "era una gorda con n*lgas de cerdo".

Bebeshita, cuyo nombre real es Daniela, señaló que ella ha sufrido de bullying y señala que jamás la ha insultado. Comenzó una conversación donde Maripily aseguró que la mexicana solo trataba de hacer drama, mientras que Bebeshita pedía que le dejara hablar, ante lo que Maripily pidió que "dejara el drama" y aseguró no ver las lágrimas que se supone salían de sus ojos.

Usuarios reaccionan al posicionamiento entre Maripily y Bebeshita

El público no se compró la reacción de Bebeshita, así como los miembros del pánel de comentaristas, quienes señalaron que la reacción de la famosa peliazul fue demasiado exagerada y falsa. Sobretodo, apoyaron lo que dijo Maripily, cuando aseguró que a pesar de querer mostrarse afectada por la situación, no habían lágrimas en sus ojos o rostro, por lo cual señalaron que debía de estar jugando ocn la carta de la lástima para quedarse una semana más en La Casa de los Famosos 2024 y no ser la sexta eliminada de la temporada.

La Bebeshita lagrimas de cocodrilo exagerando lo que le dijo Maripily para hacerse la victima#LCDLF4 pic.twitter.com/ZbNhj8VxjZ — juls (@julssssspriv) March 4, 2024

La Bebeshita en vez de humillar a Maripily, se quemó ella solita, ni una lágrima le salió #LCDLF4 pic.twitter.com/sep9zpv2zY — Devy ✨ (@ChesireItz) March 4, 2024