Gustavo Adolfo Infante afirma que el esposo de Mary Boquitas le iba a pegar en VIVO (VIDEO)

A Gustavo Adolfo Infante casi le “parten su mandarina en gajos” (como dirían los abuelos) completamente en vivo, pues afirmó que el esposo de Mary Boquitas estuvo a punto de golpearlo en “Sale el Sol”.

Y es que Mary Boquitas fue al programa para promocionar el podcast en el que contará todo lo que vivió en el clan Trevi-Andrade.

Todo iba bien, hasta que Gustavo Adolfo le hizo a Mary Boquitas unas preguntas incómodas, específicamente si había demandado a Gloria Trevi.

“No, y no vuelvas a echar mentiras, Gustavo Adolfo, antes preguntas y después aseveras. No tengo demandada a Gloria Trevi, al contrario, a mí me están demandando también. Y está en manos de los abogados. El 21 de marzo me notificaron”, dijo Mary Boquitas.

Entonces salió el esposode Mary Boquitas, se puso cerca de los conductores y enojado le pidió a Gustavo Adolfo Infante que no preguntara cosas así. Mary Boquitas trató de calmar la situación.

La entrevista acabó y Gustavo Adolfo Infante aseguró que el marido de la famosa casi lo golpea:

“Estaba este cuate gritándome y a cinco metros estaba Karla de la Cuesta, vi que entró sin ningún temor. Entiendo que la hermana de Karla de la Cuesta es una de la que tiene demandada a Raquenel, a Gloria Trevi y Sergio Andrade. El señor me quería pegar, quería acercarse a pegarme. No me moví, pero tampoco iba a dejar que me pegara. Va y veo que Ana María Alvarado lo detiene, pero el cuate ya venía sobre mí”, afirmó.