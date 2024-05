Chumel Torres es cancelado en redes sociales por fuertes comentarios en contra de los mexicanos | VIDEO

Chumel Torres ha sido blanco de críticas nuevamente tras declarar que "los mexicanos somos huev*nes" y asegurar que este grupo busca conseguir dinero sin trabajar, una opinión que generó un fuerte debate y sobre todo, indignación en redes sociales.

Fue durante el podcast Roast con Mario de la Rosa y Tyler Iriarte que Chumel Torres arremetió en contra del comportamiento de los mexicanos que reciben apoyos sociales, al calificarlos como "hu*vones" y comparando la situación con su propio trabajo.

¿Qué dijo Chumel Torres sobre los mexicanos?

Chumel Torres aseguró que quienes reciben apoyos sociales se encuentran desinteresados por cualquier otro aspecto en la política, pues "al mexicano le interesa 'depositame sin trabajar'".

Por este video, en donde opina que los mexicanos somos huevones.

Posteriormente, ante el cuestionamiento de si llamaría hu*vones a los mexicanos, el creador de contenido indicó, "No no lo diría, lo opino" y explicó, "yo tengo lo que tengo, no más, por qué jalo mucho, literal, o sea yo voy a las escuelas de comunicación y les digo yo sé más que tú profe ¿por qué, porque estudió más que tu profe. O sea el tema es que mira lo dije mal, no es que seamos huevones, somos comodinos y cuándo se logra tantito confort, piden que les traigan la cagüama, nos acomodamos" aseguró.

Cancelan nuevamente a Chumel Torres en redes sociales

Los comentarios de Chumel Torres con respecto a los mexicanos no sentaron nada bien a la audiencia, pues en seguida, comenzaron a surgir señalamientos negativos en contra del reconocido conductor de El Pulso de la República.

"Los mexicanos leyendo ésto mientras lideramos el top de países con más horas trabajadas y menos salario de los países de la OCDE" y "ustedes creen que Chumel trabaje más que los mexicanos en general? Yo creo que no" fueron algunos de los comentarios en contra del comediante.

No entienden que no entienden…



Chumel Torres diciendo que los mexicanos somos huevones.



¿Ustedes creen que Chumel trabaje más que los mexicanos en general? Yo creo que NO.

A pesar de ello, muchos otros estuvieron de acuerdo con la opinión de Chumel Torres e indicaron que al tratarse de una opinión, él podía pensar de esa manera. "Además de webones son en su gran mayoría IGNORANTES", "mentiras no dijo" y "El Chumel tiene razón. Si les cae el saco, pónganselo mijos" comentaron usuarios.

Por su parte, Chumel Torres defendió su postura hace un par de horas en su cuenta de X, donde señaló "casi nunca decir la verdad es tendencia en esta red, celebro" sobre la situación.