Encuesta de Berumen: Sheinbaum 57%; Gálvez 33% y Máynez 10%

A 16 días de las elecciones presidenciales en México se mantiene una diferencia de 24 puntos en la intención de voto efectivo entre las candidatas a la Presidencia de la República, al ubicarse Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, con 57 por ciento de las preferencias, mientras que Xóchitl Gálvez, de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, lleva 33 puntos, y en tercer lugar, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, con diez por ciento.

Así lo mostraron los resultados del Estudio Preelectoral a Nivel Nacional para la Presidencia de la República, elaborado por Berumen, con fecha de levantamiento de encuestas entre el 6 y el 14 de mayo del 2024.

El ejercicio se aplicó “cara a cara” a habitantes del país, con credencial de elector vigente, donde se seleccionaron mil 950 viviendas, teniendo como resultado mil 355 entrevistas aplicadas, con un nivel de confianza del 95 por ciento.

A la pregunta: ¿Qué opinión tiene usted de…?, 72 por ciento considera muy buena/buena a Claudia Sheinbaum; 11 por ciento, regular; igual porcentaje para muy mala/mala, y seis por ciento no sabe o no responde, con lo cual mantiene un alto porcentaje positivo de 61 puntos.

En tanto, la evaluación para Xóchitl Gálvez es 37 por ciento de opinión muy buena/buena; 17 por ciento, regular; 39 por ciento, muy mala/mala, y siete por ciento no sabe o no respondió, donde perdió en total dos puntos comparado con abril de este año.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez cuenta con 50 por ciento de percepción muy buena/buena entre la sociedad; 23 por ciento, regular; 13 por ciento muy mala/mala, y 14 por ciento no sabe o no responde.

Consultados sobre la percepción de los partidos políticos, el que tiene mejor opinión fue Morena, con 73 por ciento de respuestas buena y muy buena; le siguieron PVEM con 45 por ciento; PT, 44 puntos; Movimiento Ciudadano, 39 por ciento; PAN, 36; PRD, 25, y PRI, 23 por ciento.

Con impresión negativa, el Revolucionario Institucional tiene 57 por ciento; 45 puntos el blanquiazul, y el sol azteca, 44 por ciento; en tanto, el partido con menor porcentaje en este rubro es Morena, con 14 por ciento, reportó la encuesta.

La consulta arrojó que 46 por ciento opinó que la próxima presidenta o presidente de México debe ser honesta/o; 11 por ciento, conocer los problemas de la gente, y 5 por ciento responsable.

Fotografía del momento

En la recta final de la campaña electoral, así van los abanderados presidenciales. Gráfico: La Razón de México

METODOLOGÍA

Población objetivo. Personas habitantes de la República Mexicana, con credencial de elector vigente,domiciliada en el municipio de residencia.

Metodología de recolección de datos. Entrevistas personales “cara a cara” en el domicilio de los entrevistados.

Total de entrevistas. Se seleccionaron 1,950 viviendas en la República Mexicana, de las cuales se obtuvo un 31% de tasa de no respuesta, dando como resultando 1,529 entrevistas aplicadas que después de su revisión en gabinete fueron canceladas 174 que no pasaron los estándares de calidad: no se hicieron dentro de la sección, sin evidencias que indiquen que fue bien levantada, mala aplicación de la entrevista, etc. Dando un total de 1,355 entrevistas efectivas. Lo anterior permite estimar que los niveles de precisión en las principales variables, a un nivel de confianza del 95%, y un efecto de diseño de 3, son alrededor de +/-3% de margen de error en los indicadores globales.

Fecha de levantamiento. Del 06 al 14 de mayo del 2024.