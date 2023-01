Sherlyn habla de cómo fue trabajar con el clan Trevi-Andrade: "les quedé chica"

Sherlyn hizo una serie de fuertes revelaciones y habló de cómo fue trabajar con Sergio Andrade, esto en medio del proceso legal que Gloria Trevi enfrenta en EU por presunta corrupción de menores.

En entrevista con la prensa, Sherlyn narró que ella tenía cinco años cuando trabajó junto a Gloria Trevi en la película “Zapatos viejos”. Por ello dio detalles de cómo fue su relación con el clan Trevi-Andrade.

"Nunca me invitaron a ser parte de su equipo, tenía cinco años cuando empecé con ellos, yo creo que les quedé un poquito chica. Tampoco mis papás hubieran permitido que me fuera sin algún acompañante jamás ", comentó Sherlyn.

Asimismo, la famosa dejó claro que sus padres siempre la acompañaron y remarcó que nunca tuvo propuestas indecorosas por parte del clan Trevi-Andrade.

"Mis papás siguen presentes hasta hoy en día, que soy una señora ya, que son abuelos. He tenido la suerte de tener unos papás maravillosos. Nunca tuve una propuesta indecorosa, nunca tuve una falta de respeto ni una propuesta incómoda", dijo Sherlyn.

"No sé si porque siempre veían a mi mamá o porque también siempre fui una niña muy huevu***, así me educaron mis papás, de que cualquier cosa levanta la voz o que nada te haga sentir incómoda y nada que esté incorrecto, y partes privadas, etc. O sea, fueron muy abiertos mis papás en marcar los límites conmigo y yo siempre me sentí muy cómoda de hablarlo claramente", finalizó.