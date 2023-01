Gloria Trevi habla sobre su demanda por corrupción de menores: "lo sé como sobreviviente"

Gloria Trevi habló respecto a su nueva demanda por corrupción de menores que le interpusieron en Estados Unidos y aseguró ser completamente inocente.

Cabe recordar que fue la revista “Rolling Stone” la que dio a conocer que dos mujeres demandaron a Gloria Trevi por el delito de corrupción de menores, y señalaron que cuando tenían 13 y 15 años fueron víctimas del turbio clan Trevi-Andrade.

Gloria Trevi y Sergio Andrade. Ni perdón, ni olvido. pic.twitter.com/1WSQ1q7i0x — Iván Estrada (@Estradamyers) January 5, 2023

A través de sus redes, Gloria Trevi lanzó un comunicado en el que señala que todo lo que se dice de ella es mentira y le dedica sus palabras a “todos los que están leyendo y escuchando cosas sobre mi sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia”.

Gloria Trevi aseguró que es una sobreviviente del abuso físico como sexual, “de lo peor que le puede pasar a un ser humano”, y dejó claro que los señalamientos en su contra son falacias.

Aprovechando el mame...OBVIAMENTE voy a volver a escuchar el episodio de Sergio Andrade y Gloria Trevi de Leyendas Legendarias. Es una joya. pic.twitter.com/cUzE1TA6FW — Karen Hdz (@AnKanis4) January 5, 2023

“Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí", dijo.

Aseguró que todo lo que se dice de ella y sus días en clan Trevi-Andrade son falsedades desmentida por cortes en México y EU, agregó que tiene diversos procesos legales con “difamadores” y le pidió a sus fans ignorar a la prensa amarillista.