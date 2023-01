Se burlan de Sergio Mayer por presumir look "dark" con aretes y uñas pintadas (VIDEO)

El actor Sergio Mayer causó polémica, luego de que presumió su nuevo look “disruptivo” con el que lleva aretes y las uñas pintadas.

Antes de las fiestas decembrinas, Sergio Mayer tuvo un encuentro con la prensa en el que contó que tuvo un balance positivo en este 2022.

Ahí, el expolítico aprovechó para presumir su look “dark” con uñas pintadas y aretes, aseguró que le gusta verse disruptivo y tener encontrar el balance entre su estilo de traje y algo más agresivo.

Es un contraste, siempre he sido así muy cuidadoso de mi imagen y pues es un poquito disruptivo porque siempre he sido en ese aspecto, pero me gusta ese contraste con el traje y todo, pero además con esta onda que es más moderna Sergio Mayer

Asimismo, Sergio Mayer señaló que si bien su familia lo apoya, hay una de sus hijas que no le gusta su look darketo y que cuando va por ella a la escuela, le pide que se quite los aretes, a lo que el actor y bailarín complace a su pequeña.

Usuarios se burlan de Sergio Mayer

El nuevo look de Sergio Mayer causó polémica en redes, ya que los usuarios se burlaron del nuevo estilo del actor.

“Ya lo perdimos… es todo un rebelde”, “Pero qué ‘moderno’”, “La crisis de los 40”, “Se llama crisis de la mediana edad nomas que a él le llegó casi llegando a la tercera”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Sergio Mayer contó que las fiestas de Navidad las iba a pasar con toda la familia reunida, es decir con la de su esposa Isabella Camil, pero a partir del 25 de diciembre su esposa e hijos se irían a un viaje familiar para celebrar el resto del año.

El actor contó que Santa Claus y los Reyes Magos llegarán a su casa con regalos para su nieta, hija de Sergio Mayer Mori.