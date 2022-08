¿Divorcio? Issabela Camil confiesa que hay "muchos roces y gritos en casa" con Sergio Mayer

Tal parece ser que el matrimonio de Sergio Mayer y Issabela Camil podría estar pasando por un pésimo momento, pues la famosa ventiló que actualmente están teniendo severos roces en su hogar que han terminado hasta en gritos.

Así lo reveló Issabela Camil ante los medios de comunicación, a los cuales les señaló que no está del todo contenta por el reality que mostrará la vida diaria de su matrimonio con Sergio Mayer.

"Estamos viendo, a ver qué tal funciona. Vamos a ver dónde lo conectamos y ahí estos señores nos vienen siguiendo de vez en cuando... Un poco (vamos a dejar ver nuestra vida), esto ya no es vida privada es vida íntima", dijo Sergio Mayer ante la prensa.

Tras ello, Issabela Camil señaló que aceptó el plan de Sergio Mayer del reality, porque es su esposo y tiene que apoyarlo:

"Pero pues también es una familia… es un proyecto familiar y de repente hay que no nada más tomar en cuenta lo que uno quiere... no me ha convencido nada", agregó.

"Me cuesta mucho, la verdad. Hemos tenido muchos roces, muchas discusiones, muchos gritos en casa porque nosotras tres estamos un poco renuentes a todo esto", agregó Issabela Camil.

Finalmente, Sergio Mayer contó cómo convenció a su familia de estelarizar el reality que llevará por título “Mayer-Camil”.

"Pues hay que trabajar en equipo, y yo sé que hay cosas que de repente dicen: '¿Cómo? Vienen las cámaras', tanto mi mujer como mis hijas, pero eso es parte del reality, justamente esas diferencias y esos temas que tenemos al respecto, creo que eso lo hace interesante, y todos van a participar, hasta Sergio (Mayer Mori)", apuntó.