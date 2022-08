Sergio Mayer ataca a su ex nuera Natalia Subtil por exigirle ayuda: "tiene 30, que vea por su vida"

Sergio Mayer despotricó en contra de su ex nuera Natalia Subtil, pues hace unos días la modelo lo acusó de incongruente, pues aboga por los derechos de las mujeres y la equidad, pero no la ayuda ni le dice a su hijo que se haga cargo de la bendición que engendró con ella.

Y es que Natalia Subtil afirmó que Sergio Mayer Mori no le paga la pensión alimenticia a su hija y dijo que lo demandará.

Ahora el ex diputado rompió el silencio y se le fue con todo a Natalia Subtil, asegurando que ella no es nadie y que sólo verá por su nieta:

“Creo que ustedes han visto que yo estoy al pendiente de mi nieta, acaba de estar casi todo un mes en casa de mis papás. La responsabilidad de mi hijo es su hija, hasta ahí”, inició Sergio Mayer.

“Yo estoy al pendiente de mi nieta por convicción y amor, pero no por obligación. No es mi obligación, es la obligación de los padres. Siempre voy a estar al pendiente de ella, pero es obligación del padre y de la madre”, agregó furioso.

“Yo defiendo a mi nieta y siempre voy a ver por ella, pero Natalia Subtil es la madre de mi nieta. No es mi nuera, no es mi hija, no es mi nada, es la madre de mi nieta y yo veo por mi nieta”, remarcó Sergio Mayer.

Finalmente, el actor señaló que ni él ni su hijo mantendrán a Natalia Subtil y le pidió que se pongo a trabajar. Y dejó claro que, si su muchacho no se hace cargo de su bendición, que se atenga a las consecuencias legales.

“Si Natalia está esperando a que mi hijo o yo veamos por ella, pues está equivocada. Es una mujer de 30 y tantos años que tiene que ver por su vida y sacar a delante a su hija, de la misma forma que lo hace mi hijo”, pronunció.

“Apoyaré a mi nieta. Si mi hijo no está respondiendo como debe ser un padre, que tenga consecuencias”, finalizó Sergio Mayer.