Sergio Mayer revela que sufre grave problema en los pulmones ¿Peligra su salud?

Sergio Mayer rompió el silencio y habló del grave problema que sufre en los pulmones y que ha mermado su estado de salud.

En entrevista con el programa “Hoy”, Sergio Mayer contó que tiene un problema pulmonar que ya está tratando y para el cual tuvo que realizarse una placa torácica.

"Fui directamente con un neumólogo para que me revisara. Me hice una placa torácica. Tengo muy inflamada una parte del pulmón", contó el famoso.

Sergio Mayer señaló que padece de tos crónica y que cada vez que tose le duelen los pulmones. “Me dijeron: '¡Ten cuidado! Eso está gravísimo, pero ya me estoy cuidando y es una molestia con la garganta, el pecho y los pulmones", agregó.

El exdiputado aseguró que su problema pulmonar no tiene nada que ver con el COVID, sino que sufre de una inflamación en los bronquios.

“De repente me dan ataques de tos y de asma que no puedo respirar, incluso ya me mandaron los shots para poder respirar y que se me abra. Hay veces que empiezo a toser y no puedo respirar. Se me cierran completamente los bronquios y son los que tengo inflamados”, señaló.

“No pasa el aire ni para dentro ni para fuera. Me preocupe mucho porque era mi oxigenación, pero no tiene nada que ver con COVID”, añadió Sergio Mayer.

