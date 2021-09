Sergio Mayer podría ir 7 años a la cárcel por tráfico de influencias en el caso de Héctor Parra

Sergio Mayer podría ir a la cárcel hasta 7 años, luego de que Héctor Parra lo acusó de tráfico de influencias; así lo dio a conocer el abogado del actor, José Luis Guerrero, quien presentó dicha denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Y es que Héctor Parra aseguró que fue por culpa de Sergio Mayer que fue detenido hace más de dos meses y sin que existiera una denuncia penal en su contra.

¡Oficialmente los abogados de Héctor Parra interponen denuncia en contra de Sergio Mayer por supuesto tráfico de influencias en su proceso legal! 😱🚨📺 #QuieroCantarte #VLA pic.twitter.com/NPz1uoakku — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 1, 2021

Héctor Parra quiere que castiguen a Sergio Mayer conforme a la ley

Héctor Parra actualmente está en el Reclusorio Oriente por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija Alexa.

"Estamos solicitando a la Cámara de Diputados el informe de sus actividades (de Mayer), sobre todo en los días en los que se dejó ver, porque él llegó a las instalaciones en la unidad judicial del Tribunal Superior de Justicia el día de la audiencia inicial sin tener reconocido el carácter de parte técnica. No es asesor de la víctima, no es defensor de Héctor, no es el juez; sin embargo, él se trató de presentar dentro de la audiencia", dijo el abogado del actor a los medios.

Héctor Parra busca que Sergio Mayer sea castigado conforme a la ley para dejar un antecedente de justicia ante los funcionarios, pues también denunció a los agentes del Ministerio Público que no presentaron ante el juez unos informes periciales con los que dice que se podía argumentar su inocencia.

Por ello, el abogado del actor afirmó que Sergio Mayer podría ir a la cárcel hasta siete años: “La medida que se establece es de dos a siete años de prisión, eso es lo que tendría que enfrentar el señor", reiteró su abogado.