Héctor Parra reaparece desde la cárcel: "Los reos me dicen: el jefe actor"

Héctor Parra, quien lleva dos meses en la cárcel tras ser vinculado a proceso por presuntamente abusar sexualmente de su hija Alexa, reapareció y desde la cárcel aseguró que los demás reos le dicen “el jefe actor”.

Héctor Parra se comunicó vía telefónica con su hija mayor, Daniela, quien organizó una venta especial de tamales para recaudar fondos y así poder pagar el proceso penal de su papá, quien asegura es inocente.

Durante la llamada, Héctor Parra reveló cómo la está pasando en la cárcel, e incluso aseguró en el penal los demás reos y hasta los guardias le dicen que es inocente.

"Los reos, los custodios están conmigo… los mismos custodios me dicen: 'señor Héctor, usted no tiene que estar aquí adentro', es evidente la gran mentira y bajeza que se está haciendo aquí", aseguró.

“Los reos me dicen: el jefe actor”, remarcó.

Héctor Parra le manda un duro mensaje a su hija Alexa

Héctor Parra también aseguró que el juez, en algún momento, le dijo que no estaba preso y no sería sentenciado, solamente sería investigado; pero "la realidad de las cosas es que me tienen preso, estoy preso, aunque le pongan nombres muy elegantes, quiero confiar en la justicia y espero que así sea", dijo.

Asimismo, el actor le mandó un duro mensaje a su hija Alexa, quien aseguró que él la violó dese que tenía 6 años hasta los 14:

"A Alexa le digo, lo que le he dicho desde un principio: que por favor toque su corazón, yo sé que esa una niña buena, sé que está manipulada, que está sufriendo y le digo que de verdad la amo, la perdono, porque sé de dónde viene esto, son años de manipulación en mi contra y la están utilizando", finalizó Héctor Parra.