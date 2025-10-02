El VIDEO viral filtrado de Mariana Zapata

La influencer Mariana Zapata está en medio de la polémica nuevamente porque se dio a conocer que se filtró un video en el que supuestamente aparece la creadora de contenido.

En redes sociales circula que la estrella de internet estaría involucrada en una grabación que la capta en supuestos actos íntimos con otra persona. Algunos usuarios aseguran que la persona con la que sale sería Michael Flores.

Sin embargo, el video de Michael Flores filtrado es otro y aparece con otra persona, por lo tanto el video de Mariana Zapata y el de Michael Flores son materiales filtrados distintos.

El video filtrado de Mariana Zapata

De acuerdo con la información por el momento no hay un video reciente filtrado de Mariana Zapata, pero el video que se filtró fue en febrero pasado en el que la influencer aparece teniendo un encuentro íntimo con su entrenador del gimnasio.

En las imágenes que se filtraron de este video de Mariana Zapata con el entrenador del gimnasio se puede ver a la influencer sentada de espaldas con su larga cabellera cayendo sobre su espalda. La joven aparece arriba del sujeto, ambos sin ropa con movimientos de encuentro íntimo.

Hasta el momento es el único video que se ha revelado recientemente de la influencer.

Mariana Zapata y el instructor ı Foto: Redes sociales

¿Cuál es el video de Michael Flores? ¿Es con Mariana Zapata?

En redes se está confundiendo que el video de Mariana Zapata es con Michael Flores, sin embargo, esto es falso, el video de Michael Flores es con un hombre llamado Jlexis.

¿Quién es Mariana Zapata?

Mariana Zapata es una influencer, creadora de contenido y empresaria, se caracteriza por su contenido de estilo de vida, viajes y sociales.

Además la joven es emprendedora, ya que tiene un negocio de cosméticos, se trata de una tienda virtual en la que vende artículos de belleza, especialmente productos para el cuidado del cabello.

Mariana tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram en su cuenta personal y más de 300 mil seguidores en su cuenta de su empresa de cuidado capilar.

La famosa ha estado involucrada en otros escándalos, pero este ha sido el más impactante.