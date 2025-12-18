Esta es la verdad sobre la historia de los sándwiches de Barrio Manrique

En redes sociales circula una historia que está conmoviendo a cada persona que se la encuentra, pues esta narra un hecho sin precedentes que cambió la vida de agunas personas, y esta es la verdad que hay detrás de ella.

Recientemente una historia de uno de los barrios más emblemáticos de Colombia ha causado diversas reacciones en redes sociales, y es tan conmovedora que incluso superó las fronteras y llegó a México.

Barrio Manrique es una localidad de Medellín, Colombia, y entre sus calles durante seis años aparecían ocho sándwiches colgados de un poste a las 3 de la mañana todos los días, pero nadie sabía de dónde provenían.

Historia de los sándwiches de Barrio Manrique ı Foto: Especial

Historia de los sándwiches de Barrio Manrique

La historia relata que en Barrio Manrique todos los días aparecían ocho sándwiches envuetos en papel aluminio colgados en un poste que se encontraba en la esquina de una calle.

Sin que faltara un solo día, estos aparecían envueltos en aluminio exactamente a las 3:00 horas, y los habitantes del barrio cuentan que después de las 3:15 ya no se encontraba ni uno solo de estos.

Este hecho ocurrió durante al menos seis años consecutivos, desde el 2016 hasta el 2022, y no importaba si había alguna celebración, siempre se podían encontrar esos ocho sándwiches a la misma hora.

Existen muchas versiones sobre la posible verdad detrás de los misterios sándwiches de Barrio Manrique, algunas versiones señalan que un hombre era quien los colocaba, y otras señalan que era una mujer.

Historia de los sándwiches de Barrio Manrique ı Foto: Redes Sociales

Esta es la verdad detrás de los sandwiches de Barrio Manrique

Una de las versiones relata que los sándwiches estaban dentro de una bolsa de plástico, y esta siempre estaba colgada de un poste, pero esto cambió en 2022, cuando de la nada dejaron de aparecer.

Ante este hecho, señalan que Carolina, quien era una trabajadora social de Barrio Manrique, decidió investigar la razón por la que ya no aparecían los sándwiches y quién era el responsable de tan noble gesto.

Preguntanto entre los habitantes, un vigilante le contó a Carolina que quien colocaba los ocho sándwiches era un señor de aproximadamente 65 años, quien únicamente llegaba en su moto a colgar la bolsa y se retiraba, pero que ya llevaba unos cuatro meses sin asistir.

Luego de enterarse de esta noticia, Carolina decidió investigar por medio de grupos de una red social si alguein conocía al hombre, y luego de que esta publicación fuera compartida miles de veces, alguien le dijo que conocía al hombre.

Historia de los sándwiches de Barrio Manrique ı Foto: IA

Una mujer de nombre Lucía comentó a la trabajadora social que se trataba de su padre, pero que este había fallecido por un infarto hace unos cinco meses atrás, pero esto no era lo peor, pues la razón por la que este hombre colgaba los sándwiches era una historia muy triste.

De acuerdo con esta versión, el hijo menor de Hernán, el misterioso hombre de los sándwiches, murió cuando tenía 19 años de edad y era una persona con problemas de adicciones que vivía en situación de calle en el centro de Medellín.

Al enterarse de su muerte, Hernán pensó que su hijo podría haber sobrevivido si al menos le hubieran ofrecido algo de comer, por lo que decidió comenzar a hacer esta noble acción pensando en los hijos de alguien más.

Historia de los sándwiches de Barrio Manrique ı Foto: IA

La hora no es una simple casualidad, pues relatan que el cuerpo de Sebastían fue encontrado a las 3:00 horas en esa misma esquina en la que su padre colgaba la bolsa con sándwiches.

Lucía también contó a Carolina que una vez decidió calcular cuántos sándwiches había hecho su padre a lo largo de esos seis años, y Hernán al menos preparó unos 17 mil 520 sándwiches que ayudaron a muchas personas del Barrio.

Historia de los sándwiches de Barrio Manrique ı Foto: Redes Sociales

Esta historia se hizo viral, por lo que muchas personas pudieron contarle a Lucía cómo los sándwiches les habían ayudado cuando más lo necesitaron, y además, se organizaron para asistir a la esquina a las 3:00 horas con velas y flores para hacer un minuto de silencio en su honor.

Pese a que no se sabe si esta historia es real o no, las personas en redes sociales han externado lo conmovidas que se sintieron al leerla, e incluso señalan que les hizo llorar.