Daniela Parra felicita por el Día del Padre a Héctor Parra, acusado de abusar sexualmente de Alexa

Daniela Parra, la hija mayor de Héctor Parra, quien fue vinculado a proceso por presuntamente haber abusado de Alexa cuando era menor, le envió una felicitación por el Día del Padre al actor, pese al escándalo en el que está.

Fue a través de sus historias de Instagram el espacio donde Daniela compartió su mensaje hacia su padre, el cual estuvo acompañado de fotos junto a él.

“Feliz día al mejor papá del mundo. Porque me atrevo a decir que sí lo eres. Te extraño con el alma papito chulo, pero sé que te voy a abrazar muy pronto”, señaló la joven de 24 años.

El mensaje de Daniela para Héctor Parra Especial

Daniela pide justicia por Héctor Parra

Este viernes, Daniela Parra aseguró que llegarán hasta las últimas consecuencias para demostrar que su padre es inocente de las acusaciones de su hermana.

“Mi papá es inocente, no tiene que estar un día más encerrado. Él o cualquier persona que está encerrada no la está pasando bien, sabemos que es inocente, él sabe que es inocente. Voy a llegar a las últimas consecuencias porque mi papá no merece estar encerrado”, sentenció.

Agregó que no siente rencor hacia Alexa pues “esta siendo influenciada”.