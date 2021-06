Defensa de Héctor Parra apelará vinculación a proceso por presunto abuso sexual

Este viernes Héctor Parra fue vinculado a proceso por el presunto abuso sexual contra su hija Alexa; por lo cual sus abogados apelarán dicha decisión y demandarán a Sergio Mayer por “tráfico de influencias”.

Así lo reveló la defensa legal del actor a “De Primera Mano”, emisión a la que destacaron que la resolución del juez es “emanada de la ilegalidad”.

“Sí, demandaremos a Sergio Mayer por tráfico de influencias. Queremos que se investigue porque encontramos que existen elementos. Del 14 de mayo al día de hoy no había ninguna responsabilidad hasta ahora. Hay elementos de sobra, nos corresponderá llevar la denuncia al Ministerio Público y el ministerio determinará la responsabilidad”, explicó.

no te pierdas: Héctor Parra y otros famosos que fueron detenidos por acusaciones de abuso sexual

Apelarán vinculación a proceso

Será el lunes 21 de junio que los abogados de Parra apelen la decisión del juez de que el actor siga el proceso de investigación en el Reclusorio Oriente.

“El lunes vamos a apelar y vamos a solicitar que esto se revise en la instancia que tenga que ser, el proceder legal del Ministerio Público también tiene que ser revisado. Es muy difícil obtener justicia cuando se habla de influyentismo para fabricar culpables", dijo.

“Iremos por la responsabilidad penal del Ministerio Público, de la Fiscalía de delitos sexuales y cualquiera que resulte responsable y de aquellos que hayan presionado a la fiscalía o al juez”, agregó.

Hermana de Alexa no le guarda rencor

Por su parte, Daniela Parra, hija mayor del actor, aseguró que llegarán hasta las últimas consecuencias para demostrar que Héctor Parra es inocente.

“Mi papá es inocente, no tiene que estar un día más encerrado. Él o cualquier persona que está encerrada no la está pasando bien, sabemos que es inocente, él sabe que es inocente. Voy a llegar a las últimas consecuencias porque mi papá no merece estar encerrado”, sentenció.

Finalmente, compartió que no tiene rencor en contra de su hermana Alexa, pues aseguró que la joven de 19 años “está siendo influenciada”.

“Me preocupa porque pase lo que pase ella va a salir lastimada, igual que yo y me siento mal por ella, me enoja mucho que estén haciendo esto en contra de mi papá, pero no es culpa de Alexa porque está siendo víctima de muchas cosas”, externó.