La cuarta temporada de Bridgerton cerró con un emotivo homenaje que sorprendió a los espectadores. En los créditos finales de la serie de Netflix apareció la dedicatoria: “En memoria de Nicholas Braimbridge, Tony Cooper”.

Ambos fueron miembros clave del equipo de producción de la serie, y su recuerdo fue inmortalizado en la pantalla como muestra de gratitud y reconocimiento. A raíz de este mensaje, en redes sociales miles de fans de la producción se preguntan sobre la causa de muerte del artista escénico Nicholas Braimbridge; te contamos lo que se sabe.

Homenaje a Nicholas Braimbridge y Tony Cooper en Bridgerton

El final de temporada de Bridgerton, para sorpresa de muchos espectadores, incluyó una escena postcréditos seguida de la cartela conmemorativa para Nicholas Braimbridge y Tony Cooper.

Nicholas Braimbridge trabajó como artista escénico en el Departamento de Arte de Bridgerton y en la serie derivada Queen Charlotte. Se especializaba en acabados falsos, y técnicas de mármol y vetas de madera.

Tony Cooper, por su parte, también formaba parte del equipo técnico y fue recordado junto a él. La producción quiso rendir tributo a su legado y al impacto que tuvieron en la estética y la calidad visual de la saga.

De acuerdo con información publicada por Netflix, Bridgerton tendrá una quinta temporada, aunque la creatividad de Nicholas Braimbridge y Tony Cooper hará falta.

Homenaje de Bridgerton a Nicholas Braimbridge y Tony Cooper ı Foto: Netflix

¿De qué murió Nicholas Braimbridge de Bridgerton?

Nicholas Braimbridge falleció en mayo de 2025, según una campaña de GoFundMe creada por Alison Gartshore, directora de arte de la serie Bridgerton. Sin embargo, la causa de su muerte aún no ha sido especificada públicamente.

Compañeros de Braimbridge destacan que el artista desempeñó un papel fundamental en el diseño escénico. Además, era padre de dos hijas, para quienes se organizó apoyo económico tras su partida.

¿Quiénes forman parte del elenco de Bridgerton temporada 4?

El elenco principal de la temporada 4 de Bridgerton de Netflix incluye a:

Luke Thompson como Benedict Bridgerton

Yerin Ha como Sophie Baek

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton

Luke Newton como Colin Bridgerton

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

Ruth Gemmell como Violet Bridgerton

Golda Rosheuvel como Reina Charlotte