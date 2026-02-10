Bridgerton: ¿Cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 4?

La primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton ha sido todo un éxito y los fans de la historia no pueden esperar por la llegada de la segunda parte que nos dejará ver cuál es el final que les espera a Benedict y a Sophie, quienes viven un amor imposible por ser uno integrante de la nobleza y la otra una sirvienta que en realidad era hija de un noble.

La cuarta temporada de Bridgerton sigue la misma fórmula clásica de La Cenicienta. Tras encontrarse en un baile de máscaras, Benedict se encuentra decidido a encontrar a su Dama de Plata, quien acudió al evento sin el permiso de su malvada madrastra.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de Bridgerton 4?

La segunda parte de la cuarta temporada se estrena el 26 de febrero. Será entonces que podremos saber qué es lo que sucede entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek, la pareja protagonista.

Recordemos que al final de la primera parte de la cuarta temporada, Benedict y Sophie tienen un encuentro intenso y pasional y surge una de las declaraciones más emotivas de toda la serie antes de que el noble rompa la emoción al pedirle a ella que sea su amante.

Sin responder pero visiblemente desilusionada, Sophie se va de vuelta con sus amigos, mientras mantiene una expresión de molestia y dolor por la petición de Benedict, quien no la ha reconocido como la Dama de Plata y cree que es la única forma en la que podrían estar juntos por su diferencia de clases sociales.

Además, podemos ver el avance de las historias secundarias como la de Violet Bridgerton, que logró reencontrarse con su sensualidad; o Francesca, quien siente que algo no encaja en su intimidad con su esposo, el conde de Killmartin.