La espera para los amantes del drama y el romance terminó. Netflix estrenará muy pronto la primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton, la serie romántica basada en las novelas de Julia Quinn que ha conquistado a millones de espectadores alrededor del mundo.
La producción regresa tras más de un año de expectativa y promete ser una historia memorable. En esta ocasión los fans se sumergirán en el romance entre Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha), todo inspirado en los clásicos cuentos de hadas.
En La Razón de México te contamos la fecha y hora de estreno de la serie, así como el reparto y el soundtrack que amenizará las románticas escenas.
Bridgerton temporada 4, parte 1: Fecha y hora de estreno, reparto, soundtrack...
La parte 1 de la temporada 4 de Bridgerton llega a Netflix el jueves 29 de enero de 2026. Los capítulos estarán disponibles desde las 2:00 am hora del centro de México, como en las entregas anteriores.
Este primer lanzamiento consta de cuatro episodios, mientras que la segunda parte se estrenará el 26 de febrero de 2026, dando como resultado ocho capítulos que conforman la temporada.
Reparto de Bridgerton temporada 4, parte 1
La cuarta temporada de Bridgerton se centra en la historia de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y su relación con Sophie Beckett, interpretada por la actriz Yerin Ha, quien en esta ocasión se incorpora como protagonista.
La trama se inspira en la novela An Offer from a Gentleman, que retoma elementos del clásico cuento de Cenicienta. Estos son los actores y actrices que participarán:
- Luke Thompson como Benedict Bridgerton
- Yerin Ha como Sophie Baek
- Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton
- Simone Ashley como Kate Bridgerton
- Victor Alli como John Stirling
- Adjoa Andoh como Lady Danbury
- Julie Andrews como Lady Whistledown
- Lorraine Ashbourne como Mrs. Varley
- Masali Baduza como Michaela Stirling
- Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton
- Hannah Dodd como Francesca Stirling
- Daniel Francis como Lord Marcus Anderson
- Ruth Gemmell como Violet Bridgerton
- Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton
- Martins Imhangbe como Will Mondrich
- Claudia Jessie como Eloise Bridgerton
- Katie Leung como Lady Araminta Gun
- Luke Newton como Colin Bridgerton
- Michelle Mao como Rosamund Li
- Emma Naomi como Alice Mondrich
- Golda Rosheuvel como la reina Charlotte
- Hugh Sachs como Brimsley
- Will Tilston como Gregory Bridgerton
- Polly Walker como Portia Featherington
- Isabella Wei como Posy Li
Conoce el soundtrack de Bridgerton temporada 4, parte 1
Uno de los sellos distintivos de Bridgerton es su banda sonora, pues combina música clásica con versiones instrumentales de éxitos contemporáneos. En esta temporada 4, se esperan las adaptaciones de:
- “Enchanted” de Taylor Swift
- “All I Wanted” de Paramore
- “Bad Idea Right” de Olivia Rodrigo
- “Life in Technicolor” de Coldplay
- “DJ Got Us Fallin’ In Love” de USHER ft. Pitbull
- “Never Let You Go” de Third Eye Blind