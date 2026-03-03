¿De qué trata el video viral de Chapina haciendo tortillas?

Un nuevo video viral está causando polémica en las redes y es conocido como Chapina haciendo tortillas, el cual provoca revuelo y asombro, sobre todo en la plataforma de TikTok, que es donde originalmente se habría grabado.

Hace unos días en TikTok comenzó a circular un video, que los usuarios aseguran, se transmitió en un live en la plataforma, lo que causó polémica porque infringiría las políticas de la red social.

¿De qué se trata el video de Chapina haciendo tortillas?

El video de Chapina haciendo tortillas es un clip viral que se supone salió de un live de TikTok, en el que una joven conocida como la princesa Chapina estaba haciendo una transmisión en vivo en la plataforma de videos cortos.

Según los usuarios, la mujer tenía una batalla con otro usuario de TikTok en la transmisión, por lo que la Chapina perdió el desafío, así que el castigo era que debía tener intimidad con su esposo.

La chapina, como se les conoce a las personas originaria de Guatemala, comenzó a tener un encuentro íntimo con su esposo en la grabación.

VIDEO DE LA CHAPINA HACIENDO TORTILLAS

De acuerdo con los usuarios que vieron el video en vivo y que lograron descargarlo, en la grabación, la mujer tiene un encuentro explícito con su esposo, en el que habrían grabado absolutamente todo.

video de la princesa chapina que causa polémica en TikTok ı Foto: TikTok

En la misma plataforma de TikTok algunos usuarios han compartido fotos del video censuradas en los comentarios de clips que hablan sobre esta polémica grabación.

Otros tiktokers están cuestionando las políticas de la plataforma, porque está prohibido subir contenido explícito y esta app es muy estricta con los tipos de contenidos que se suben.

Otros más están buscando el video completo, ya que algunos usuarios lograron descargarlo de la plataforma, algunos más dicen que el clip aún está arriba en TikTok, sin embargo, eso es falso el video no está disponible y solo hay fragmentos en donde no hay contenido sensible.