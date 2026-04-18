Todo lo que tienes que saber de Creepy Nuts y su próximo show en CDMX

Atención fans del anime, hip hop y la música electrónica, este 19 de Abril, el dúo japonés más importante del momento visitarán la CDMX como parte de su tour “North America Tour 2026”.

Tras sus dos presentaciones en el festival Coachella, R-Shitei y DJ Matsunaga se presentarán por primera vez en tierras mexicanas bajo la producción de ‘LoveJapan Entertainment’.

Este concierto promete ser una descarga de adrenalina y temas icónicos del dúo nipón, activo desde 2013, podremos escuchar temas como: ‘OTONOKE’, intro del anime ‘Dan Da Dan’, ‘Bling-Bang-Bang-Born’, tema que los volvió virales en redes sociales por ser el opening de ‘Mashle: Magic and Muscles’ y ‘Mirage’ su más reciente éxito, relacionado al anime ‘Call of Night’.

¿Cuándo y dónde?

Creepy Nuts se presentará el 19 de Abril en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Precio de los boletos:

Los boletos están disponibles a través de TicketMaster y los precios van desde los $1’649,25 pesos, este precio es por tiempo limitado, ya que forma parte de un promoción del 20% de descuento.

General: $1’649.25

VIP Templete: Sold Out.

VIP + General: Sold Out.

Cartel promocional de Creepy Nuts en México. ı Foto: cortesía: LoveJapan Entertainment

¿Quién es Creepy Nuts?

Creepy Nuts es un duo japonés fundado en Tokio en 2013, es uno de los referentes más importantes del hip-hop del país del sol naciente y esta conformado por el rapero R-Shitei y el genio de la tornamesa DJ Matsunaga. Su estilo tan único los ha llevado a formar parte de los openings de animes como ‘Dan Da Dan’, ‘Mashle: Magic and Muscles’ y ‘Call of the Night’.