Alexa, hija de Héctor Parra, revela que su padre abusó de ella de los 6 a los 14 años

Alexa, hija de Ginny Hoffman y Héctor Parra, convocó a los medios de comunicación para hacer una devastadora revelación: su padre, quien ya está detenido, abusó de ella desde que tenía seis años hasta los 14.

"Empezó desde los seis años y pues son muchas cosas, no puedo dar los detalles, yo sí me sentía incómoda, pero al mismo tiempo no entendía por qué, es mi papá, ¿Cómo te esperas que tu papá te haga un daño así?”, expresó la joven de 19 años.

Ginny Hoffman, Alexa Parra y sus abogadas Cuartoscuro

“Yo no sabía qué hacer, estaba confundida, decía 'no pues es mi papá', y ya que conocí al esposo de mi mamá, él tiene otra hija, y yo veía que él no trataba a su hija de la manera en la que mi papá me trataba a mí, entonces me di cuenta que lo que me incomodaba sí tenía sentido", agregó Alexa, junto a su madre y sus abogadas.

Así amenazó Héctor Parra a su hija para que no hablara

Por si fuera poco, la joven compartió que Héctor Parra la amenazaba para que guardara el silencio respecto a los abusos.

“Lo que hacía era ponerme en contra de todos; yo no le tenía confianza a nadie y también él me criticaba físicamente. Me hacía ver como ‘eres lo peor que existe y sólo yo te quiero’. Cuando me empecé a dar cuenta le quité la mano y él decía que él podía hacer lo que quisiera porque era mi papá”, compartió entre lágrimas.

Alexa Parra afirmó que se animó a denunciar a su padre pues se hartó de que Héctor Parra saliera en TV diciendo que era inocente “y saber que alguien que hace tanto daño está en la calle”.

Alexa Parra dio pormenores de la denuncia contra su padre Héctor Parra, ¡se conmovió hasta las lágrimas! #Ventaneando 📺 https://t.co/pQpfMmgIkV pic.twitter.com/Bn2VRXkaEg — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 17, 2021

Por su parte, una de las abogadas de Alexa señaló que, de encontrarse a Héctor Parra culpable, el actor podría pasar 10 años en la cárcel. Este viernes se definirá si será vinculado a proceso.