Se calientan en el Senado

Salieron chispas, nos comentan, de la sesión del Senado, en la que se aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y es que los senadores de Morena, César Cravioto, y del PRD, Miguel Mancera, estuvieron a punto de pasar de las descalificaciones a los golpes. Fue la participación de la senadora del PRI, Cecilia Sánchez, la que detonó el diferendo, pues señaló que qué bueno que la reforma no hacía alusión a los 7 mil 500 millones de pesos que, dijo, le dieron a Cravioto como comisionado para la reconstrucción. Ahí sí pierde la memoria, señaló. El morenista tomó la palabra... pero para raspar a Mancera porque, dijo, que él “sí se quería clavar la lana de la reconstrucción”. Mancera reviró: “…a quien le siguen reclamando es a él, a la fecha, el dinero de la reconstrucción que no termina”, antes de levantarse de su escaño para ir a encararlo. Se apuntaron con el dedo y sólo la intervención de Ricardo Monreal evitó que la cosa pasara a mayores. Uf.

Un homicidio, un candidato y sus cercanos



Nos cuentan que la detención de Hugo Torres, candidato a concejal por Morena en la Benito Juárez, ocurrida ayer en la Ciudad de México, ha caído en mal momento para figuras morenistas con las que este personaje es vinculado. Sobre todo por la acusación que pesa en su contra: se le señala en un homicidio que ocurrió ayer en la colonia Portales. La víctima fue un hombre de 37 años, quien fue golpeado y resultó baleado. De Torres Zumaya se ha señalado que, además de ahora buscar un cargo arropado por el partido guinda, antes fungió como operador político y territorial del exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo y que sería cercano a Leticia Varela, quien contiende por la alcaldía Benito Juárez. ¿Qué harán con este espinoso asunto los morenistas, sobre todo los que están bajo el reflector en estos tiempos de contienda electoral? Pendientes.

Sí había respuesta



Le voltearon la tortilla en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Santiago Creel, quien había señalado una aparente desatención de parte de esa institución. Y es que resulta que primero el coordinador de la coalición Fuerza y Corazón por México acusó que le negaron una audiencia a la candidata Xóchitl Gálvez para abordar el tema de la cancelación de las mañaneras durante los comicios. Sin embargo, desde la Sala Superior, ante esos señalamientos, se informó que los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña sí habían abierto la puerta a un encuentro virtual tanto con la aspirante como con los dirigentes del PAN, PRI y PRD. No está claro en qué momento se dio la incomunicación o por qué en el equipo del legislador no tomaron nota de la apertura al diálogo, para el cual había día, fecha y hora especificados. No había, pues, motivo para señalar desdén, así que por ahí hay alguien al que habrán de ponerle un tache.

Robles canta victoria



Y fue ayer Rosario Robles quien cantó victoria en el litigio judicial en su contra por el caso de la llamada Estafa Maestra, en el que se le acusó de ser omisa ante un desvío por más de cinco mil millones de pesos. Por este caso la exfuncionaria en el gobierno de Enrique Peña estuvo en prisión tres años. “¡Se acabó la infamia! Hoy el 9 Tribunal Colegiado ratificó mi absolución y negó que la Auditoría Superior de la Federación tuviera razón en el amparo que promovió. La justicia triunfó. Derrotamos la venganza y el uso faccioso de nuestras instituciones para perseguir adversarios #SiEsVenganzaNoEsJusticia”, publicó quien fuera titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Oscuras confrontaciones



La imagen que se ha hecho viral en los últimos días, en la que aparecen la muerte y el lema “un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador”, ayer apareció en una versión gigante en el Senado. Fueron panistas quienes la desplegaron luego de tomarla de la cuenta de X del partido Morena, que la difundió en días pasados. Detonaron así un debate que duró más de una hora, en el que se dieron momentos como el protagonizado por Lilly Téllez, quien sacó un rosario frente a la manta. La asociación de esa imagen con Morena, por parte de la oposición, no gustó nada a los morenistas, quienes reviraron contra los panistas que son falsos cristianos. Josefina Vázquez Mota solicitó al Gobierno federal respetar el Estado laico y presentó un video donde aparece José Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y habla de los valores morales de la fe. Vázquez Mota también cuestionó la apología de la muerte con los actuales índices de homicidios, desaparición de personas y violaciones. Así ese otro debate. Uf.

Empellón a Máynez



Bastante complicada, nos cuentan, fue la presencia en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, Xochimilco, del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Y es que la comunidad estudiantil de esa institución estaba dividida, pero tenía en común el apasionamiento que se hacía más evidente cuando unos gritaban su nombre y otros exigían: “fuera Máynez”, acompañadas de mentadas y silbatinas. Hubo incluso un momento en el que un joven le dio al abanderado “fosfo fosfo” una especie de empellón. Por cierto que, nos dicen, a representantes de los medios de comunicación se les cerró la puerta, por lo que tuvieron que ingresar como si fueran estudiantes, de infiltrados pues, para poder escuchar el mensaje del zacatecano que al final fue más corto ante la amenaza de que en algún momento las cosas se saldrían de control.