Pato Borghetti habla de la salud de Grettell Valdez tras su cirugía ¿Está bien?

Grettell Valdez ya fue operada del dedo, mismo del que le tuvieron que quitar una parte para evitar que una verruga evolucionara en cáncer. Tras su procedimiento, su ex Pato Borghetti habló de cómo está la famosa.

En entrevista con “Ventanenado”, Pato Borghetti señaló que espera que, con esta operación, la vida de Grettell Valdez esté fuera de peligro.

“No te puedo decir a profundidad clínicamente cómo está el asunto porque es terminología que no manejo, pero hasta donde sé, lo que he hablado con Grettell, es que con este procedimiento ella estaría fuera de peligro, entonces se tiene que hacer”, dijo.

Asimismo, Pato Borghetti contó cómo está el hijo que engendró tras la intervención de Grettell Valdez:

“Santino está muy tranquilo la verdad, que es lo más como importante, ella también está tranquila, es un procedimiento que se tiene que hacer y tocó así, pero dentro de todo estamos como manteniendo la calma, apoyándola, y Santino sabe que todo va a estar bien, que son situaciones que pasan y que se resuelven gracias a la medicina, entonces estamos manteniendo la calma”, narró.

La última publicación en redes de Grettell Valdez fue una foto de ella previo a su cirugía. Se espera que en las próximas horas la famosa hable de cómo se encuentra.

