Grettell Valdez señala que le van a "cortar" el dedo no por cáncer ¿Qué tiene entonces?

Grettell Valdez reveló hace unos días que le iban a amputar parte del dedo pulgar para evitar que le diera cáncer; no obstante, la famosa salió nuevamente a hablar de su estado de salud y señaló que ya no tiene la mortal enfermedad.

A través de un live, Grettell Valdez afirmó que sí tuvo un cáncer, pero que ya lo venció y que la verruga que tiene por dentro eventualmente podría desencadenar en la enfermedad, motivo por el cual sólo le van a quitar una parte del dedo.

"Me tienen que cortar parte de mi dedo. Todo va a estar bien, esto es un proceso que apareció hace cinco años… Hace cinco años, era un cáncer, hoy por hoy no es cáncer. Ahorita es una verruga que es un virus; que, efectivamente, si no lo quitamos, transmuta", apuntó.

Por ello, Grettell Valdez remarcó que no le van a amputar el dedo, pero dijo que sí le van a "desaparecer" una parte de éste, cosa que va a realizar un cirujano muy bueno en el que confía.

Finalmente, Grettell Valdez señaló que su cirugía será la siguiente semana, por lo que le pidió a sus fans que oren por ella, pues tras ello se someterá a quimioterapias.

rc