Este es el IMPACTANTE VIDEO de Taynara Souza que causa indignación mundial

La indignación se apoderó de las redes sociales luego de que se difundiera un video estremecedor en el que se observa a una mujer siendo arrastrada varios kilómetros bajo un automóvil Volkswagen Golf negro.

La víctima fue identificada como Taynara Souza Santos, una joven que, según las primeras investigaciones, fue atropellada cuando salía del Tubarão de Bar, ubicado en Rua Tenente Amaro Felicíssimo.

El responsable del brutal ataque fue Douglas Alves de Silva, exnovio de Taynara, quien, tras discutir con ella dentro del bar al verla acompañada de otro hombre, decidió embestirla con su vehículo.

Las fuertes imágenes muestran cómo el cuerpo de la joven quedó atrapado bajo el automóvil y fue arrastrado por la Avenida Morvan Dias, desde Figueiredo hasta la altura de Rua Manguari. El video culmina con la víctima tendida en el suelo.

Ciudadanos que presenciaron el hecho lograron detener el vehículo y auxiliar a Taynara, cuyo estado era crítico. Fue trasladada de inmediato al Hospital Municipal Vereador José Storopolli, en Vila Maria, donde los médicos realizaron una cirugía de emergencia.

Sin embargo, debido a las múltiples fracturas y heridas extensas en las piernas, se tomó la decisión de amputar ambas extremidades inferiores. Actualmente permanece en la UCI, estable dentro de la gravedad, mientras familiares esperan noticias alentadoras.

La captura del agresor ocurrió cuando fue localizado en una zona del norte de la capital. Al notar la presencia policial, disparó contra los agentes, quienes respondieron al ataque. Douglas resultó herido en el brazo y posteriormente fue trasladado al 13° Distrito Policial en Casa Verde, donde enfrenta cargos por intento de feminicidio.

El caso de Taynara Souza ha generado indignación en redes sociales y un gran rechazo en la opinión pública, mientras familiares y amigos de la joven piden justicia.

