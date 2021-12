Kunno se somete a cirugía plástica y ya no puede sonreír; así quedó (VIDEO)

El influencer Kunno una vez más dio de qué hablar en las redes sociales y es que a través de su cuenta de Instagram reveló que tras someterse a una cirugía plástica ya no puede sonreír.

Hace unos días se dio a conocer que Kunno que se sometió a una cirugía en el cuello para verse más estilizado, sin embargo, ahora el tiktoker no puede sonreír.

“¡Qué horror! Intenté sonreír y se me olvidó que no puedo sonreír, pero me veo linda”, dijo Kunno en sus historias de Instagram.

Quien si le entró al bisturí es Papi Kunno al anunciar hace algunos días se operaria el cuello para verse más estilizado, situación que han usado los haters, pero al parecer le sumo un poquito al botox lo que le inmovilizo la sonrisa y mejor prefirió tomarlo con humor. pic.twitter.com/4aQh8ndg51 — Lili Cabañas @Paparazzamx (@lilicabanas) December 20, 2021

En la breve grabación Kunno se ve con el cuello con cintas y con el rostro un poco hinchado, tras el tratamiento estético.

Posteriormente Kunno reveló que la razón por la que no puede sonreír es porque tiene la mandíbula dormida, pero que cuando pase el tiempo de recuperación de su tratamiento podrá volver a sonreír sin ningún problema.

“Cuando les dije que no podía sonreír es porque tengo dormida esta parte de mi boca, no porque me dejaron mal o me dejaron chueco. Ustedes de 10 chismes míos, nueve los inventan, pero voy a poder sonreír bien después del tiempo de poder recuperarme”, explicó Kunno.

Kunno recibe críticas por cirugía plástica

Los usuarios de las redes sociales inmediatamente reaccionaron a la publicación de Kunno y señalaron que tras someterse a cirugías se parece a Ninel Conde.

“Quedó tipo robot”, “¿Para eso les dan dinero, para destruirse?”, “Ya está quedando como Ninel Conde”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

