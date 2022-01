¡Talina Fernández inicia el 2022 estrenando novio! ¿Quién es el afortunado?

Talina Fernández, de 77 años, había permanecido en la soltería por muchísimos años, pero ahora la querida conductora de TV decidió iniciar el 2022 con romance, pues dio a conocer que ya tiene novio.

Fue en el programa “Sale el Sol”, en el cual Talina Fernández labora, el espacio en el que la famosa contó que encontró el amor el 31 de diciembre gracias a que fue al súper.

“Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena y carrito con carrito una güera divina que ahora sé que se llama Mónica, me dice: ‘tengo un tío que quiere contigo’. (le respondí) ‘¡no me digas! ¿y cómo se llama?’ José Manuel, ya no digo el apellido, entonces le digo: ‘pues los invito a tomar un café el lunes’”, contó Talina Fernández.

Llegó el día de la cita, pero el pretendiente de Talina Fernández le tuvo que cancelar por un asunto de salud. Sin embargo, eso no detuvo a la famosa.

“El lunes habla ella y dice: ‘No puedo ir, se me rompió una mano ¿quieres que pospongamos?’, (le dije) ‘¿para qué?, ya estamos grandes, podemos vernos a solos’”.

Talina Fernández y su ahora novio tuvieron una cita a ciegas, porque no quiso que le mostrar una foto de él previo al encuentro, y todo salió tan bien que incluso la ahora pareja viajó a Acapulco.

“No nos paró la boca, así ahora es el don José con el que vi una puesta de sol en el Hotel Flamingos de Acapulco”, apuntó Talina.

rc