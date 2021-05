Talina Fernández afirma que tuvo contacto con ALIENS y que la operaron

La conductora Talina Fernández aseguró que no solamente ha tenido contacto con aliens y seres extraterrestres, sino que además éstas entidades la operaron, curándole una lesión que la aquejaba.

Así lo reveló Talina Fernández al programa “Sale el Sol”, espacio al que contó que dicho contacto del tercer tipo lo entabló hace varios años. Agregó que los aliens la operaron y le curaron una fractura de rodilla.

“A mí me curaron en el Ajusco unos hombres alienígenas. El lunes llego a Televisa y me dicen que los teléfonos están bloqueados de gente que quiere saber en dónde te curan con las manos unos extraterrestres. Pasó eso y sintiéndome muy mal, en la noche me habla mi mejor amiga y me dice que había ido a Toluca, se le ponchó la llanta y mientras la arreglaban estaba tomando un café y se le acercó un hombre pelirrojo, todo rojo y que a él lo habían curado unos alienígenas”, narró la conductora.

Talina Fernández agregó que su amiga le dio el teléfono de dicha persona, quien se ofreció a llevarla con los extraterrestres. El día que iba a ir con los aliens fue cuando se lesionó gravemente la rodilla.

“Llegó el día de la cita y yo con la rodilla amolada. Nos vamos, llegamos, me bajo y México se veía abajo, pudo haber sido el Ajusco. Pasamos por un taller de vestidura de coche, entramos a una casa humilde donde estaban dos hermanos con jorongos mexicanos, un pizarrón y un cuarto como con 20 hombres de negro”, relató.

Así le curaron los aliens la rodilla a Talina Fernández

La conductora procedió a hablar con los aliens, quienes, tras decirle que no podían curar a todo el mundo, le ofrecieron arreglarle la rodilla.

“Pensé que me iban a anestesiar, saqué un cigarro para estar alerta y empiezo a sentir la pierna helada y ellos con los ojos cerrados movían las manos. Terminaron y empezaron a eructar, me levanto el pantalón y la pierna perfecta. Me dicen que me podían enseñar todos los días a las 7:00, pero yo tenía programa diario”, reveló.

“Pasado el tiempo voy con un doctor porque me torcí una pierna y me dice: '¿Cuándo te rompiste la rodilla?' y yo de: 'No, nunca' y me enseñó que sí había estado rota, era la que me habían operado los extraterrestres”, finalizó.