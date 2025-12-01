¡Aprovecha las mejores ofertas!

Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 2 de diciembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Martes de frescura Walmart HOY
Martes de frescura Walmart HOY Foto: Canva
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 2 de diciembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

  • Champiñones: $99.00 el kilo
  • Plátano Chiapas: $14.50 el kilo
  • Frambuesa: $39.90 por 175gr
  • Mora azul charola chica: $39.90 la charola
  • Limón agrio: $19.90 el kilo
  • Jitomate saladett: $12.90 el kilo
  • Piña miel: $16.90 el kilo
  • Melón chino: $29.90 el kilo
  • Cilantro: $7.90 la pieza
  • Toronja: $29.90 el kilo
  • Limón sin semilla: $19.90 la pieza
  • Pepino: $19.90 el kilo
  • Lechuga romana: $19.90 el kilo
  • Manzana Perón Golden: $29.90 el kilo
  • Naranja a granel: $19.90 el kilo
  • Papa Blanca: $19.90 el kilo
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carnes, Pollo y Pescados

  • Tortas de papa: $89.00 el kilo
  • Milanesa de cerdo: $137.00 el kilo
  • Chuleta ahumada: $143.00 el kilo
  • Fajitas de pechuga: $124.00 por kilo
  • Milanesa de pollo congelada: $144.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso: $159.00 el kilo
  • Molida de cerdo: $115.00 el kilo
  • Molida de res 90/10: $229.00/kg
  • Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 el kilo
  • Arrachera de res marinada SuKarne: $196.00 el paquete
  • Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $196.00 el paquete
  • Filete tilapia: $115.00 el kilo
  • Filete de atún fresco: $315.00 el kilo
  • Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $79.00 el paquete
  • Atún ahumado Tuny: $30.00 la lata
  • Pechuga sin piel con hueso: $167.00 el kilo

