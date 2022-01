¿Lucero confirmó noviazgo de Lucerito Mijares?: “Ya se puede ser suegros”

Lucero reaccionó a los señalamientos de que su hija Lucerito Mijares presuntamente tiene de novio al joven identificado como Emiliano Gatica, y por fin reveló la verdad sobre la noticia que tenía con el pendiente a toda Latinoamérica unida.

A su llegada al Aeropuerto de la CDMX, Lucero fue interceptada y cuestionada por los medios de comunicación, especialmente sobre la vida amorosa de su hija adolescente de 17 años.

Muy emocionada y visiblemente feliz, Lucero dijo esto respecto a la relación de Lucerito Mijares y Emiliano Gatica:

“No tiene novio, no… es su amigo, no es su novio”, expresó Lucero poniéndole fin al rumor que se había viralizado en redes sociales.

No obstante, la cantante no descartó convertirse pronto en suegra: “yo creo que ya se puede ser suegros en la vida. Sí, ya… pero no, no es novio”, externó.

