Sugey Ábrego es discriminada por aerolínea mexicana, le dieron su vuelo a una canadiense

No todo son alegrías y propuestas indecorosas en la vida de Sugey Ábrego, pues la famosa denunció que fue discriminada por Aeroméxico en el aeropuerto en la CDMX, pues la compañía prefirió darle un vuelo a una canadiense antes que a ella.

Así lo reveló Sugey Ábrego a través de sus redes, en las cuales compartió una serie de videos en los que denunció el penoso actuar por parte de Aeroméxico, mismo que ocurrió cuando la conductora intentó documentar a su perro de asistencia, para un viaje que había planeado con meses de anticipación.

La famosa contó que la empleada de Aeroméxico prefirió documentar los 10 perros de la canadiense antes que el de ella:

“Qué lamentable, Aeroméxico me discriminó una empleada tuya y prefirió documentar a la pasajera #extranjera detrás de mí porque traía más de 10 perros y me imagino el monto que preferiste. Aeroméxico me #discriminaste con mi perro de asistencia aún cuando el supervisor me dio la razón y unas disculpas. Prefirieron pasar y darle preferencia a la pasajera canadiense detrás de mí”, señaló.

Asimismo, Sugey Ábrego contó que compró su boleto desde el 16 de noviembre para Toronto, Canadá, pues sabía que el cupo del vuelo era limitado.

“No me esperaba que al llegar el día de hoy para ir a Toronto a ver a mi familia y llevar a mi perro, que pocas personas saben que es un perro de asistencia porque sufro de ansiedad y sufrí depresión, me dijeran que no, que ya no tenían cupo”, agregó.

“Aquí este no es el problema, el problema es que Aeroméxico tuvo un acto de discriminación y prefirió darle un vuelo a una pasajera canadiense que a una connacional que además llegó antes con su perro. ¿Y sabes qué, Aeroméxico? No se vale discriminar a tu propia gente, no se vale. Muy mal, Aeroméxico”, concluyó Sugey Ábrego.

rc