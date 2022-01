Sugey Ábrego revela que le ofrecieron 250 mil pesos por pasar una noche con ella

Sugey Ábrego es toda una emprendedora del contenido para adultos, pues la famosa lanzó su propia página web de contenido erótico, con la que busca hacerle la competencia a OnlyFans y tener su propia plataforma.

Y en su página, Sugey Ábrego no sólo recibe el dinero y los mensajes de sus suscriptores, sino que también le mandan propuestas muy indecorosas, como la de un sujeto que le ofreció 250 mil pesos por pasar la noche con ella.

Así lo reveló Sugey Ábrego en entrevista con “De Primera Mano”, emisión a la que también contó que su página de contenido erótico: "ha sido un gran ejercicio en este confinamiento. Me ha ido muy bien, entonces decidimos hacerles caso a todos los suscriptores. me querían ver con lencería de colegiala y como una dominatrix, entonces me fui por esa opción”.

"Me emociona porque lo veo como es: una experiencia. Y ha sido muy impactante para mí el crear placer sin tener que tocar a alguien, y que tenga esta respuesta de los caballeros para mí ha sido muy gratificante y sorprendente", añadió Sugey Ábrego.

Entre los servicios que Sugey Ábrego ofrece en su página erótica están, además de sus sesiones de fotos, platicar con sus suscriptores, quienes le han hecho bastantes propuestas:

"Platicar y me cuentan cuáles serían sus fantasías, y también ha habido propuestas de hacer videos por Zoom donde ellos se den placer; un mexicano que está trabajando en la NASA quiere platicar conmigo, entonces soy su fantasía y desde acá le bailo”, contó.

No obstante, la petición más fuerte que ha tenido es la de un individuo que le ofreció 250 mil pesos por estar con ella:

"Por Instagram me llegan propuestas de 250 mil por irme a cenar con alguien o irme a un yate, y yo les digo que se tienen que suscribir a la página. Personalmente eso ya se me hace prostitución, y una persona que está poniendo tantos ceros para compartir una noche conmigo, ¿qué estaría dispuesta a hacerme? Y eso a mí me hace tener este límite", remarcó la famosa.

rc