Sergio Mayer afirma que testigos de Anabel Hernández lo confunden con Charly López

Sergio Mayer y su esposa Issabela Camil están en el ojo del huracán, luego de que fueron vinculados con “La Barbie” en el libro “Emma y las otras señoras del narco”, de Anabel Hernández, cosa por la que hasta agredieron al periodista Javier Ceriani cuando los cuestionó al respecto.

Es por ello que Sergio Mayer aseguró en una entrevista que las fuentes que Anabel Hernández usa en su libro son de dudosa procedencia, e incluso afirmó que los testigos de la periodista lo confundieron con Charly López, quien sí reconoció haber conocido a La Barbie.

Así lo dijo Sergio Mayer al programa “La Caminera”, espacio en el que el exdiputado señaló que, aunque respeta a Anabel Hernández, no existe la investigación que ella menciona en su libro, pues él mismo acudió a la PGR para cerciorarse que no había ninguna indagatoria en su contra.

"Hace 12 años también lo sacó en otro libro y mencionó exactamente lo mismo, dijo que había una investigación de la Siedo o Seido… no me acuerdo que era en aquel momento. Yo fui a la PGR, a la Seido y dije: 'aquí estoy, quiero saber si hay una investigación'… No hubo nada", dijo el actor.

Tras ello, Sergio Mayer armó una conferencia de prensa en la que negó sus presuntos vínculos con el narco y señaló que las autoridades jamás lo han buscado.

"Sinceramente, Anabel tiene todo mi respeto como periodista de investigación y de ese tipo de temas, y no tengo duda de que ella haga su trabajo, de quien tengo duda es de quien le da esa información. Ella puede hacer una gran información y decir que tiene fuentes, pero de ahí a creerle a un delincuente o sicario, me parece delicado", agregó.

Por ello, Sergio Mayer dijo que todo lo que se dice en el libro sobre él es mentira y que pudo haber sido confundido con Charly López, su excompañero de Garibaldi.

"En mi caso, pone en su libro que me lo que me unía con La Barbie eran las mujeres, el dinero y las fiestas. Yo tengo 35 años de carrera, yo empecé antes de Garibaldi, en el 86, ¿cuándo me han visto ustedes en una fiesta, en un antro con mujeres alcoholizado o las fiestas de las que hablan? Jamás, y yo se los dije a lo mejor me están confundiendo con Charly porque él ya reconoció que él sí iba a los lugares y que lo llegó a encontrar a unos antros", remarcó.

