Empuja Morena iniciativa para atajar amparos y blindar reforma judicial

Frente a la pugna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, las bancadas de Morena en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa de reforma conjunta a los artículos 105 y 107 constitucionales, para impedir que la Constitución se pueda impugnar y que queden blindadas las reformas en la Constitución en materia judicial, la cual se prevé sea aprobada en fast track por la mayoría el próximo jueves.

De acuerdo con la propuesta de enmienda, que impulsan los diputados Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, y los senadores Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, se planteó allanar el camino a las reformas a la ley suprema que sean aprobadas por el Congreso de la Unión, luego de la cascada de recursos presentados por la oposición, así como por jueces y magistrados para detener la reforma judicial.

“Ha habido intentos recientes por burlar nuestra tradición constitucional, conforme a la cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es impugnable. Para resolver el tema en cuestión y dar certeza, es que se propone la presente iniciativa para reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas al Texto Fundamental”, argumentó Morena.

Al presentar la iniciativa en el pleno senatorial, el líder morenista, Adán Augusto López, aclaró que se busca la regulación de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, así como el juicio de amparo.

De conformidad con el artículo 135 de la Constitución, López Hernández advirtió que no le compete al Poder Judicial (PJ) impedir el cambio constitucional, ni modificar la voluntad soberana del pueblo a través de los mecanismos diseñados precisamente para la defensa del orden constitucional.

“Esa siempre ha sido una atribución exclusiva del Poder Revisor de la Constitución, cuyos actos no son susceptibles de control judicial”, consideró.

Recordó que los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a una regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante los recursos establecidos en la ley, porque las normas que componen la Carta Magna constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional.

En el texto se propone modificar el artículo 105 para señalar que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral”.

De igual manera, en el caso de la modificación al artículo 107 de la Carta Magna, los morenistas indicaron: “(…) No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral”.

Se estableció, en el artículo quinto transitorio, que “para la interpretación y aplicación de la presente reforma, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, expuso que “hemos decidido presentar una iniciativa de ley en materia constitucional para reafirmar la supremacía constitucional; lejos de perseguir, aunque podemos y hay elementos para enjuiciar políticamente a todos aquellos que han violado la Constitución, no vale la pena si somos constituyentes permanentes; mejor vamos a la reforma a la Constitución”.

Al participar en la reunión con legisladores y la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, señaló que, para reafirmar el sentido de la supremacía del poder reformador, “que se establece en el 105 y en el 107 de nuestra Constitución”, Morena en ambas cámaras irá por presentar dichas iniciativas.

“Nunca en el pasado un órgano de justicia se había atrevido a tanto: desoír a la propia Constitución y cometer actos arrogantes e inconstitucionales, y que a pesar de que esta reforma (judicial) en los últimos días ha sido atacada y se intentan burlar de nuestra tradición constitucional, no lo vamos a admitir, no lo vamos a permitir”, afirmó.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, aceptó que esta iniciativa es la respuesta de Morena al “desparpajo” de algunos juzgadores que, aunque aceptan que en la Ley de Amparo —en su artículo 61, fracción primera— no procede el amparo frente a una reforma constitucional, también señalan que eso puede tener una interpretación diferente.

Adelantó que este miércoles se discutirá la iniciativa en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, para que el jueves sea aprobada por el pleno de la Cámara alta.

TEPJF prevé luz verde a INE para elegir jueces

Al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se perfila una resolución para autorizar al Instituto Nacional Electoral (INE) a que continúe con la organización de la elección de jueces, ministros y magistrados.

El proyecto de resolución, a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y que será discutido en la sesión de este miércoles, propone declarar constitucionalmente inviable suspender los procedimientos para los comicios que habrán de celebrarse el próximo año.

El pasado 4 de octubre, el INE presentó ante la Sala Superior una solicitud para que se pronunciara respecto a las diversas suspensiones que jueces emitieron para ordenar al órgano que detuviera los preparativos de la elección.

El órgano electoral alegó que frente a estas múltiples órdenes de jueces contra los procedimientos, se generó una incertidumbre jurídica sobre el desarrollo del proceso electoral y el ejercicio del voto de la ciudadanía.

Esto fue considerado como motivo suficiente para que la Sala Superior del TEPJF se declarara competente para analizar el caso.

El magistrado explica que la resolución propuesta no implica que el Tribunal resuelva respecto a la procedencia o competencia que tengan o no los jueces para emitir las resoluciones que han girado, sino únicamente se enfoca en la petición que le hizo el INE.

No obstante, recordó que la Sala Superior ha establecido que las autoridades electorales no cuentan con la legitimación activa para invocar algún medio de impugnación en materia electoral, cuando hubieran tenido carácter de autoridades responsables.

Tras analizar el contexto, el magistrado propuso que se declare que el INE no pueda detener las actividades electorales que se derivan del inicio de un proceso electoral por mandato normativo, por ser un asunto de orden público y estar constitucionalmente así previsto.

“Los actos vinculados con el desarrollo y organización del proceso electoral para la renovación de los Poderes de la Unión no pueden detenerse por parte de la autoridad electoral, dado que devienen de un mandato y atribuciones expresamente conferidos por la Constitución… en ese sentido, es constitucionalmente inviable detener la implementación de los procedimientos electorales a cargo del INE, en tanto exista una norma que constitucionalmente le impone dicha atribución y mandato, como en el caso ocurre”, señala el proyecto.

Menciona que es la Constitución la que establece que en materia electoral, las autoridades responsables deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, lo cual, recordó, ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como decisiones en favor de la ciudadanía y sin tener que someterse a indicaciones de cualquier otro poder del Estado.

Recuerda que el artículo 41 constitucional es el que fija que en materia electoral, la interposición de medios de impugnación no tendrá efectos suspensivos —como los que se han dictado—, pues se deben garantizar los principios de legalidad, definitividad y seguridad jurídica.

Y concluye que, frenar la elección de juzgadores por parte del INE, “implicaría paralizar a los entes del Estado”.

Ministro da entrada a 5 recursos de revisión

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dio entrada a cinco acciones de inconstitucionalidad que impugnan la reforma al Poder Judicial.

Sin embargo, González Alcántara rechazó suspender la reforma, como lo pedían quienes presentaron los recursos, pues consideró que “la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma general, a diferencia de lo que sucede en la controversia constitucional”.

Una vez que analice los escritos recibidos, el ministro deberá elaborar un proyecto de sentencia, el cual presentará a cada uno de los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de que sea sometido a votación.

En el acuerdo se ordena a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a los congresos de los 32 estados y al Poder Ejecutivo Federal que envíen sus respectivos informes.

Los órganos legislativos deben entregar a la SCJN “copia certificada de los antecedentes legislativos relativos al decreto impugnado, incluyendo iniciativas, dictámenes de comisiones correspondientes, las actas de sesiones en las que se hayan aprobado, así como aquellas en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo y los diarios de debates”, señala.

Al Ejecutivo Federal le fue requerida una copia certificada del Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre de 2024, en donde conste la publicación de la enmienda constitucional.

Y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se le pidió una opinión sobre los recursos presentados por PAN, PRI, MC, un partido de Coauila y diputados de Zacatecas.

Acusan a 4T de cooptar a juzgadores disidentes

La Cuarta Transformación busca dividir al Poder Judicial desde su interior, ya que realizarán mesas con jueces y magistrados afines al Gobierno para que defiendan desde adentro la reforma judicial, alertó la vocera de los trabajadores, Patricia Aguayo.

En tanto, en la Cámara de Diputados, líderes morenistas se reunieron con tres jueces, quienes expresaron su deseo de regresar a trabajar y de participar en el proceso electoral que marca la reforma al Poder Judicial.

En entrevista, Patricia Aguayo señaló que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, busca tener acercamiento con algunos impartidores de justicia, para que desde su posición actual defiendan la reforma.

Sin dar mayores detalles, mencionó que entre las ofertas que reciben algunos juzgadores para unirse a la postura del Gobierno federal y de Morena está la promesa de algún nombramiento al interior del nuevo Poder Judicial, que se formaría a partir del próximo año.

Aseguró que “están empezando a armar equipos de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación para que defiendan la reforma y para que se sumen a ellos, a Morena, con la finalidad de controvertir los juicios de amparo o incluso cualquier recurso que se esté presentando en contra de la reforma al Poder Judicial”.

La vocera de los inconformes dijo también que tras la reunión que los trabajadores sostuvieron con los consejeros de la Judicatura hubo avances, pero lamentó que anteriormente no se respetaron puntos importantes, como fue la negativa de los trabajadores a que fueran entregadas las listas de juzgadores al Senado.

Por otro lado, ayer, el líder del guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se reunieron con algunos jueces de distrito asentados en la Ciudad de México, con quienes aparecieron públicamente.

El diputado Gutiérrez Luna dijo que los juzgadores fueron a manifestar su intención de participar en el nuevo proceso que aprobó el constituyente permanente para que los impartidores de justicia tengan un tamiz democrático y sean electos por la ciudadanía.

Asimismo, dijo, los jueces fueron a externar lo que piensan, lo que ven, lo que visualizan, sobre su deseo de regresar a trabajar, a impartir justicia, pues el paro se ha prolongado más de lo necesario.

A su vez, Ricardo Monreal Ávila aseguró que se cuidará que el Comité de Evaluación que seleccionará a los candidatos cumpla con características de imparcialidad, capacidad y honorabilidad.

Destacó que al tener pase automático jueces y magistrados “en este inédito proceso electoral de junio del próximo año, más del 70 por ciento de juzgadores tiene la posibilidad de mantenerse en sus respectivos cargos”.

La posición de los jueces que externan su deseo de participar en este proceso, indicó, es seria, encomiable y honorable. Y expresó su deseo de que otros jueces, magistrados y ministros de la Corte se den cuenta de que el proceso de selección de candidatos y el proceso electivo serán limpios y transparentes. “Ojalá que otros jueces sigan el ejemplo, que no teman, pues nada está arreglado”, remarcó.

Sheinbaum niega desacato y acusa que hay una campaña en su contra

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la elección judicial será un ejemplo para el mundo, a pesar de la “campaña” que, acusó, se ha generado en contra del proyecto y de la respuesta que su administración tiene ante las suspensiones judiciales que buscan frenar los planes para que jueces, ministros y magistrados sean electos en las urnas.

En conferencia de prensa, criticó que se haya dejado de hablar del exsecretario de Seguridad recién sentenciado, Genaro García Luna, y la conversación se enfoque en acusarla de desacatar la orden que giró la jueza Nancy Juárez para que se baje el decreto relativo a la reforma judicial, orden de la que, aseguró, la Presidencia no ha sido notificada.

“Ya no se habla de García Luna… Otra vez una campaña, sí, pero que en México no hay Estado de derecho, que se acabó la justicia. ¿Quiénes son los voceros, para empezar? Y segundo, quien está violando la ley son ellos, ellas, las y los jueces que están defendiendo estos amparos frente a la reforma al Poder Judicial constitucional. Dicen que, por derechos humanos, ¿cuál violación a los derechos humanos? Bueno, están en paro y no hay ninguna represión, hacen manifestaciones, no hay ninguna represión, eso no quiere decir que tengan la razón, por eso hay un debate público”, dijo.

Si algo estamos haciendo en México, y va a ser un ejemplo al mundo, aunque en Harvard digan otra cosa, es la elección del Poder Judicial. Va a ser un ejemplo, porque es el pueblo decidiendo sus jueces, sus magistradas, magistrados

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

La mandataria también se refirió a la visita que hizo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a Harvard, para hablar de la reforma. Señaló que a pesar de que ahora se le critique, la elección judicial será un ejemplo al mundo.

“Si algo estamos haciendo en México, y va a ser un ejemplo al mundo, aunque en Harvard digan otra cosa, es la elección del Poder Judicial. Va a ser un ejemplo, porque es el pueblo decidiendo sus jueces, sus magistradas, magistrados, ministros, ministras de la Corte, a partir de un proceso de selección, abierto, transparente, público, en donde se tienen que cumplir una serie de requisitos”, comentó.

Sobre la instrucción judicial para que se elimine el decreto judicial del Diario Oficial de la Federación, dijo que quien está violentando la Constitución es la jueza y no su gobierno.

“¿Hay que arrancar la Constitución? Eso es lo que está pidiendo la jueza, mutilar un diario oficial. No hay antecedente de que un juez o una jueza haya pedido eliminar. Eso ayer lo repetí tantas veces. Vean ustedes esto, a quien nos vea. ¿Qué quiere decir eliminar esto? ¿O qué quieren, que vamos a regresar al fascismo? ¿A quemar, a romper libros? Bueno, no a regresar, porque aquí afortunadamente, sólo en la época de la Inquisición”, dijo.

Respecto a la burla que se desató en la ponencia en Harvard respecto a la reforma judicial, respondió:

“Nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión. Y la elección de jueces, juezas... A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país, y a mi patria. Y a todos los mexicanos también… ¿Por qué no hace una investigación Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? O sobre los amparos que violan la Constitución. O sobre las liberaciones de delincuentes. ¿Por qué no se hace una investigación sobre eso? ¿Qué opina Harvard de que haya 50 por ciento de nepotismo en el Poder Judicial? ¿Qué opinan los grandes estudiosos de Harvard de ello? ¿Por qué? A ver si de eso les parece también simpático”, cuestionó y aseguró que la reforma fue una decisión responsable para que en México haya justicia.