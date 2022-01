Hermano de Gael García se escapa de un anexo, ¡Afirmó que lo quisieron violar!

La vida de Gael García no sólo tiene logros, premios y películas, sino también polémicas bastante escandalosas, a las cuales se les suma que su hermano José Emilio García se escapó del anexo en el cual estaba rehabilitándose por el abuso de sustancias, pues intentaron violarlo.

Así lo narró José Emilio García en sus redes sociales en un largo post que detalla las duras y peligrosas situaciones que vivió en dicho centro de rehabilitación.

"Me tuvieron que llevar a una clínica de rehabilitación por depresión, consumo de sustancias y alcohol, y todo esto en la semana que mi papá cumplió un año de fallecer, mientras a mi mamá la volvieron a internar en un hospital psiquiátrico", inició el hermano de Gael.

Tras ello, José Emilio García contó que los otros anexados intentaron abusar sexualmente de él:

“Me quisieron violar varias veces, había narcos ahí, nos levantaban a las 5 de la mañana y un chin** de cosas bien culer**. Me tocó compartir cama con alguien de 20 años que ya tenía 180 muertes… Cada tres o cuatro días no bañábamos en tres minutos con agua fría. La neta, de todo lo que viví ahí no vuelvo a hacer nada malo en mi vida”, añadió.

Finalmente, el hermano de Gael García contó que tuvo que correr de 15 a 20 horas en la carretera México-Pachuca para que no lo volvieran a agarrar.

Tras un tiempo, José Emilio García borró su post de sus redes.

El relato del hermano de Gael García Especial

