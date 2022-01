Violeta Isfel confiesa entre lágrimas que tiene depresión: "No me quiero dejar caer" (VIDEO)

La actriz Violeta Isfel confesó que ha estado ausente de las redes sociales debido a que tiene depresión y está bajo tratamiento para poder recuperarse.

Así ha sobrellevado la depresión Violeta Isfel

A través de un live que hizo en su cuenta de Instagram, Violeta Isfel contó cómo ha vivido el proceso de la depresión.

“Empecé a sentirme muy rara hace un mes, como sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo y con ganas de llorar sin entender por qué y una irritabilidad en la piel terrible. Me empecé a preocupar muchísimo, le hablé a mi terapeuta para saber qué carambas me estaba pasando. Me revisaron y me diagnosticaron depresión”, contó la actriz en Instagram.

Violeta Isfel dijo que su terapeuta le explicó que se trata de un padecimiento del que no se da uno cuenta cuando llega y en su caso, la situación de la pandemia propició que se le desarrollara la depresión.

“Por lo regular la depresión llega y no nos damos cuenta. No pensé que algo así me pudiera pasar, pero sí”, contó la actriz que se volvió famosa por su papel de Antonella en la novela de “Atrévete a soñar”, junto a Danna Paola.

Asimismo dijo que está trabajando en su recuperación porque no se quiere dejar caer.

Violeta Isfel contó que está bajo un tratamiento naturista, con el que se ha sentido mejor, pero aseguró que en caso de no superar la depresión con éste buscará atenderse con medicamentos tradicionales.

KR